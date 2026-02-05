Bari, l’artista Roccotelli dona opera pittorica ai carabinieri

Oggi, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Bari, ha avuto luogo la cerimonia per la consegna del “Nuovo Libro di San Nicola”, opera pittorica che l’artista Michele Roccotelli ha voluto donare all’ Arma dei carabinieri.

L’artista è stato ricevuto, insieme ai suoi familiari, dal Comandante Provinciale – Generale di Brigata Gianluca Trombetti, che ha voluto ringraziarlo personalmente, assieme al cappellano militare don Antonio Cassano ed i comandanti delle articolazioni locali dei Carabinieri, in rappresentanza dei tanti militari che operano sul territorio barese. Questa donazione rappresenta un gradito gesto di stima verso l’Arma dei Carabinieri. L’opera sarà esposta permanentemente nella storica sede del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, a suggello del suo prezioso valore simbolico.