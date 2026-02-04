Puglia: nel 2025 incremento del 52% degli incendi boschivi

La tutela del territorio e della sicurezza ambientale è stata al centro dell’attività dei carabinieri forestali pugliesi nel corso del 2025, un anno segnato da numeri significativi e da sfide complesse. Complessivamente, la specialità ha effettuato quasi 76mila controlli, mediamente più di 200 al giorno, spaziando dalla prevenzione degli incendi boschivi al contrasto della Xylella, dalla sicurezza agroalimentare alla lotta contro abbandono illecito di rifiuti e abusivismo edilizio.

Secondo il bilancio annuale presentato dal generale Angelo Vita, i reati accertati mediamente ogni giorno sono stati 11, con 917 persone denunciate e circa mille illeciti commessi da ignoti. Gli illeciti amministrativi contestati hanno superato quota 4mila, per un totale di sanzioni che supera i 5 milioni di euro.

Il 2025 ha visto purtroppo un aumento preoccupante degli incendi boschivi: 436 episodi, il 30% in più rispetto all’anno precedente, che hanno interessato oltre 3.600 ettari di superficie boschiva, con Foggia tra le province più colpite. A fronte di questo trend negativo, i carabinieri forestali hanno predisposto quasi 12mila servizi di vigilanza, elevando oltre 1.400 sanzioni amministrative e denunciando 29 persone.

Sul fronte della Xylella, sono stati effettuati oltre 10mila controlli, con quasi mille sanzioni amministrative comminate ai proprietari dei terreni che non hanno rispettato le misure di prevenzione, per un totale di oltre 2 milioni di euro. L’azione contro la gestione illecita dei rifiuti ha portato a 483 reati accertati e a 309 denunce, mentre il monitoraggio dei siti inquinati ha riguardato 315 aree.

Non è mancata l’attenzione alla sicurezza agroalimentare e alla tutela delle produzioni DOP e IGP: 848 aziende controllate hanno portato alla contestazione di 165 illeciti, con sanzioni complessive superiori a 166mila euro, in particolare per irregolarità nell’etichettatura di olio di oliva e vino. Anche l’abusivismo edilizio è stato monitorato con oltre 2.900 controlli, che hanno evidenziato 169 violazioni penali e 33 sequestri.

L’insieme di questi interventi evidenzia il ruolo cruciale dei carabinieri forestali non solo nella repressione degli illeciti, ma anche nella prevenzione e nella salvaguardia di un patrimonio naturale e produttivo fondamentale per la Puglia.﻿