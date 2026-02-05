Bici nel mirino dei ladri a Bari, rubata un’Olimpia: “Aiutatemi a ritrovarla”

Ancora un furto di bici a Bari, questa volta è accaduto in via Nicolai, in zona piazza Cesare Battisti. A denunciare quanto accaduto una cittadina che ha lanciato un appello sui social nel tentativo di ritrovare la sua “compagna da 20 anni”. Si tratta di una Olimpia. “Questa volta è vero – scrive quasi incredula – hanno rubato la mia bici, la mia compagna da vent’anni. Pronta a dare una ricompensa anche più elevata del suo valore a chi me la riporta”, conclude affidando ai social e al passaparola la speranza di di ritrovare il mezzo con cui si sposta quotidianamente in città.