GIOVEDì, 05 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,008 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,008 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bici nel mirino dei ladri a Bari, rubata un’Olimpia: “Aiutatemi a ritrovarla”

L'appello di una cittadina: "Era la mia compagna da 20 anni"

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 10:00
Foto Facebook
  • 50 sec

Ancora un furto di bici a Bari, questa volta è accaduto in via Nicolai, in zona piazza Cesare Battisti. A denunciare quanto accaduto una cittadina che ha lanciato un appello sui social nel tentativo di ritrovare la sua “compagna da 20 anni”. Si tratta di una Olimpia. “Questa volta è vero – scrive quasi incredula – hanno rubato la mia bici, la mia compagna da vent’anni. Pronta a dare una ricompensa anche più elevata del suo valore a chi me la riporta”, conclude affidando ai social e al passaparola la speranza di di ritrovare il mezzo con cui si sposta quotidianamente in città.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Spaccio e armi, controlli potenziati a...

Massima incisività dei controlli della Polizia di Stato che hanno ulteriormente rafforzato la...
- 5 Febbraio 2026
Cronaca

Ricci di mare pescati illegalmente, scatta...

Circa 1.200 ricci di mare pescati illegalmente sono stati sequestrati nelle...
- 5 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, prende forma il nuovo capolinea...

Sta prendendo sempre più forma il nuovo capolinea di via Di...
- 5 Febbraio 2026
Primo Piano

Tremila agricoltori Coldiretti a Bari in...

Tremila agricoltori si sono riuniti nel teatro Petruzzelli di Bari per...
- 5 Febbraio 2026