GIOVEDì, 05 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,008 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,008 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, prende forma il nuovo capolinea del Brt in via Di Maratona

I lavori in corso

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 12:31
capolinea di maratona
  • 2 min

Sta prendendo sempre più forma il nuovo capolinea di via Di Maratona che il Comune sta realizzando e che servirà sia le linee del Brt sia del Tpl. La strada è stata definitivamente ridotta e ora si circola su due corsie. E’ stata predisposta anche la caratteristica colorazione rossa sull’asfalto dove passerà il Brt.

Gli interventi

Le operazioni, che interessano un’area di 9.150 metri quadri, sono cominciate ad ottobre, nel tratto compreso tra via Verdi e l’accesso allo stadio della Vittoria dove, nell’area che per anni è stata utilizzata dal servizio Tpl, sorgerà il capolinea del percorso della linea Verde e della linea blu che si configurerà come uno dei nodi di scambio intermodale da cui passeranno anche alcune nuove linee del trasporto pubblico locale in circolazione nei quartieri San Paolo, Santo Spirito, Palese, San Girolamo.
Il capolinea sarà strutturato in modo da ospitare complessivamente quattro vetture Brt (due per la blu e altrettante per la verde). Sarà realizzato anche un edificio di servizio per gli autisti Amtab e due aree di parcheggio per le auto.
Previsti, inoltre, due stalli a sud del capolinea, destinati alla sosta temporanea di ulteriori mezzi Brt in caso di emergenze o sovrapposizioni nei tempi di fermata. L’area comprenderà anche dodici stalli, di cui otto dotati di ricarica lenta di tipo plug-in. L’uscita dal capolinea, sia per i mezzi Brt sia per quelli del Tpl, avverrà lungo via di Maratona in direzione sud.

(foto Borderline24)

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Spaccio e armi, controlli potenziati a...

Massima incisività dei controlli della Polizia di Stato che hanno ulteriormente rafforzato la...
- 5 Febbraio 2026
Cronaca

Ricci di mare pescati illegalmente, scatta...

Circa 1.200 ricci di mare pescati illegalmente sono stati sequestrati nelle...
- 5 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, prende forma il nuovo capolinea...

Sta prendendo sempre più forma il nuovo capolinea di via Di...
- 5 Febbraio 2026
Primo Piano

Tremila agricoltori Coldiretti a Bari in...

Tremila agricoltori si sono riuniti nel teatro Petruzzelli di Bari per...
- 5 Febbraio 2026