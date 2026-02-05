Bari, prende forma il nuovo capolinea del Brt in via Di Maratona

Sta prendendo sempre più forma il nuovo capolinea di via Di Maratona che il Comune sta realizzando e che servirà sia le linee del Brt sia del Tpl. La strada è stata definitivamente ridotta e ora si circola su due corsie. E’ stata predisposta anche la caratteristica colorazione rossa sull’asfalto dove passerà il Brt.

Gli interventi

Le operazioni, che interessano un’area di 9.150 metri quadri, sono cominciate ad ottobre, nel tratto compreso tra via Verdi e l’accesso allo stadio della Vittoria dove, nell’area che per anni è stata utilizzata dal servizio Tpl, sorgerà il capolinea del percorso della linea Verde e della linea blu che si configurerà come uno dei nodi di scambio intermodale da cui passeranno anche alcune nuove linee del trasporto pubblico locale in circolazione nei quartieri San Paolo, Santo Spirito, Palese, San Girolamo.

Il capolinea sarà strutturato in modo da ospitare complessivamente quattro vetture Brt (due per la blu e altrettante per la verde). Sarà realizzato anche un edificio di servizio per gli autisti Amtab e due aree di parcheggio per le auto.

Previsti, inoltre, due stalli a sud del capolinea, destinati alla sosta temporanea di ulteriori mezzi Brt in caso di emergenze o sovrapposizioni nei tempi di fermata. L’area comprenderà anche dodici stalli, di cui otto dotati di ricarica lenta di tipo plug-in. L’uscita dal capolinea, sia per i mezzi Brt sia per quelli del Tpl, avverrà lungo via di Maratona in direzione sud.

(foto Borderline24)