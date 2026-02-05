Bari, si insedia la nuova comandante dei Vigili del fuoco

La Dirigente Superiore Ingegner Maria Cavaliere da lunedì 2 febbraio è la nuova Comandante del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari. L’ingegner Cavaliere arriva a Bari portando un bagaglio di esperienze trasversali in tutti i settori del Corpo Nazionale. Diversi sono gli incarichi dirigenziali svolti negli anni a partire dal 2011 presso il Comando Vigili del Fuoco di Roma nella funzione di Vice Comandante, nel 2015 responsabile dell’Ufficio Informatico del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, nel 2020 responsabile della Colonna Mobile Regionale della Direzione Regionale VVF Calabria (sua regione di origine), nel 2021 Comandante dei Vigili del Fuoco a Reggio Calabria, nel 2023 Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi (scuola di alta formazione del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) fino all’ultimo incarico presso la Direzione Centrale Risorse Umane-Ufficio Pianificazione delle Politiche del Personale a Roma.

Lunedì scorso è avvenuto un passaggio di consegne silenzioso ma eloquente dove il Ministero, inviando la terza donna consecutiva al vertice del Comando di Bari, conferma l’ottimo lavoro svolto dalle precedenti Dirigenti e assegna all’attuale Comandante un incarico nel segno della costanza e della continuità.