San Paolo: via al cantiere per la realizzazione di una nuova rotatoria

Da lunedì 9 febbraio cambierà il volto di uno degli snodi viari più delicati del Quartiere San Paolo, con l’avvio dell’allestimento del cantiere per una nuova rotatoria destinata a sostituire l’attuale incrocio semaforizzato tra viale Europa, strada vicinale del Tesoro e via Pasquale La Rotella. Un intervento che punta a rendere la circolazione più sicura e scorrevole, incidendo in modo concreto sulla quotidianità di automobilisti e residenti.

﻿

L’opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana promosso e finanziato dalla società North Star S.r.l., che prevede la demolizione di edifici dismessi e la realizzazione di nuove strutture a destinazione terziaria, tra cui un hotel e una media struttura di vendita. Nell’ambito dell’accordo, l’azienda cederà gratuitamente al Comune una porzione di area di 476 metri quadrati, necessaria alla costruzione della rotatoria.

Secondo l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la scelta di sostituire i semafori con una rotatoria risponde a precise esigenze di sicurezza e vivibilità: la riduzione delle velocità e la continuità del flusso veicolare contribuiscono ad abbassare il rischio di incidenti, a contenere le code e, di conseguenza, a ridurre anche le emissioni inquinanti. Un beneficio che riguarda non solo il traffico, ma la qualità dell’aria e l’ambiente urbano nel suo complesso.

Dal punto di vista tecnico, la rotatoria avrà un diametro esterno di 48 metri e sarà progettata per consentire il passaggio agevole anche dei mezzi pesanti. Sono previste corsie di ingresso e uscita dimensionate per migliorare la fluidità dei movimenti e un’isola centrale rialzata e ben visibile. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei pedoni, con attraversamenti collocati a distanza adeguata e l’installazione di bande ottiche e sonore di rallentamento in prossimità degli accessi.

Non mancherà anche un elemento di caratterizzazione estetica: l’isola centrale sarà valorizzata da una composizione geometrica e cromatica che richiama le diramazioni della rotonda, in dialogo con il nuovo marciapiede e con l’area di parcheggio prevista a servizio dell’edificio commerciale.

I lavori comporteranno una serie di interventi sulla viabilità esistente, dalla demolizione di parti del piazzale e delle isole spartitraffico allo spostamento delle caditoie e dei pali della pubblica illuminazione, fino alla realizzazione della nuova pavimentazione stradale. Il progetto è stato inoltre pensato in coerenza con la pista ciclabile in corso di realizzazione su viale Europa, finanziata con fondi PNRR.

Per limitare i disagi, le fasi di cantiere sono state studiate in modo da evitare l’interruzione completa del traffico, grazie a una segnaletica temporanea orizzontale e verticale che regolerà i flussi veicolari. A questo scopo è in pubblicazione un’ordinanza valida dal 9 febbraio al 31 marzo 2026, che disciplinerà la viabilità durante la prima fase dei lavori.

I cittadini potranno restare aggiornati sull’andamento del cantiere e sugli eventuali cambiamenti alla circolazione attraverso il call center comunale dedicato, attivo dal lunedì al venerdì e il sabato mattina, pensato proprio per garantire informazioni chiare e tempestive sugli interventi di trasformazione urbana in corso sul territorio.