A Bari “Armonie di Pace”, il coro studentesco ucraino in concerto nella Cattedrale di San Sabino

Sarà la Cattedrale di San Sabino, nel cuore della città vecchia di Bari, a ospitare martedì 10 febbraio, a partire dalle 9.30, il concerto “Armonie di Pace”, che vedrà per la prima volta in città il Coro Studentesco del Liceo Musicale Statale “Solomiya Krushelnytska” di Leopoli.

L’iniziativa, promossa dall’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede, si inserisce in un progetto artistico finalizzato a rafforzare lo scambio culturale tra bambini italiani e ucraini. Il coro, diretto da Mykola Volodymyrovych Voskoboinikov, porterà in Cattedrale un repertorio che intende unire musica e testimonianza, in un momento simbolico dedicato alla pace e al dialogo tra i popoli.

La scelta di Bari non è casuale. Il capoluogo pugliese è da tempo luogo di incontro tra Oriente e Occidente, anche nel segno di San Nicola, figura centrale nel dialogo interreligioso. Negli anni la città ha ospitato importanti iniziative internazionali, comprese le visite di Papa Francesco, proprio con l’obiettivo di promuovere il confronto e la cooperazione tra Chiese e culture diverse.

L’evento si aprirà con il saluto del parroco della Cattedrale, don Franco Lanzolla, seguito dagli interventi istituzionali. Sono attesi l’ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash, e il Console Generale d’Ucraina in Italia a Napoli, Maksym Kovalenko, che interverranno nel corso della mattinata. Alla manifestazione parteciperanno anche circa 400 alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di Bari, coinvolti in un momento di accoglienza e dialogo con i coetanei ucraini attraverso la musica e l’arte. Al termine del concerto, ai giovani coristi sarà conferita un’onorificenza da parte delle istituzioni locali, con l’intento di riconoscerne il valore simbolico come ambasciatori di pace e di rafforzare ulteriormente i legami culturali tra Ucraina e Italia.