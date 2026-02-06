Bari, il degrado nel parcheggio di scambio a Mungivacca

Questa mattina il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2, in accordo con il Coordinamento cittadino e con il Dipartimento Tutela delle Vittime FdI Bari, ha effettuato un sopralluogo presso l’area destinata a parcheggio di scambio a Mungivacca (ubicato alle spalle dell’ Ikea), un progetto risalente alla prima legislatura Emiliano (2009), che avrebbe dovuto rappresentare una concreta risposta ai problemi di traffico e mobilità cittadina.

“Oggi – spiegano – quell’area si presenta in condizioni di totale abbandono: degrado, incuria, vegetazione incontrollata e strutture vandalizzate restituiscono l’immagine di un’opera mai realmente avviata e lasciata al proprio destino. Parliamo di uno spazio strategico che, se completato e reso funzionale, avrebbe potuto contribuire in maniera significativa a decongestionare il centro cittadino, offrendo un servizio di mobilità sostenibile sul modello “Park & Ride”, permettendo a chi proviene da fuori città di lasciare l’auto in sicurezza e raggiungere il centro attraverso un sistema navetta efficiente. Ancora una volta ci troviamo davanti ad un esempio concreto di programmazione incompiuta e di risorse pubbliche non valorizzate, che oggi pesano sulla qualità della vita dei cittadini e sull’organizzazione della mobilità urbana. Come Gruppo Consiliare continueremo a monitorare la situazione e a chiedere risposte chiare sull’utilizzo futuro di quest’area, affinché non resti l’ennesima occasione persa per la città. La riqualificazione degli spazi pubblici e la pianificazione della mobilità non possono essere promesse, ma devono tradursi in interventi concreti e funzionali per i cittadini”, conclude la nota.