Carnevale di Putignano 2026, treni speciali per vivere la festa senza pensieri

Arrivare alla festa senza pensieri, lasciando l’auto a casa e trasformando il viaggio in parte dell’esperienza. Anche per l’edizione 2026 del Carnevale, la mobilità diventa un tassello centrale dell’organizzazione, grazie alla conferma di Ferrovie del Sud Est come vettore ufficiale dell’evento.

In occasione delle giornate clou delle sfilate, previste il 7, il 15 e il 17 febbraio (una si è già tenuta negli scorsi giorni), l’offerta ferroviaria sarà potenziata con collegamenti straordinari da e per Putignano, che si affiancano ai servizi ordinari. Un rafforzamento pensato per accogliere il grande afflusso di pubblico e garantire spostamenti più comodi e sostenibili, con migliaia di posti aggiuntivi a disposizione dei viaggiatori.

La collaborazione tra l’azienda di trasporto e il Carnevale non si ferma però ai binari. Chi sceglierà il treno potrà infatti usufruire di una riduzione sul biglietto d’ingresso alle sfilate: basterà presentare alle casse un titolo di viaggio Ferrovie del Sud Est con destinazione Putignano per ottenere uno sconto sul biglietto intero.

Un incentivo che punta a rendere ancora più accessibile uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, favorendo al tempo stesso una mobilità più ordinata nei giorni di maggiore affluenza. Il viaggio, in questo modo, diventa parte integrante della festa, tra maschere, colori e un clima che inizia già prima di arrivare.

Per chi sta programmando la visita, tutte le informazioni aggiornate su orari, collegamenti e agevolazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Ferrovie del Sud Est, nella sezione dedicata agli eventi.