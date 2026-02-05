GIOVEDì, 05 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,021 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,021 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Carnevale di Putignano 2026, treni speciali per vivere la festa senza pensieri

Previsti collegamenti straordinari

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 14:08
Lecce vs Roma - Supercoppa Primavera TIM
  • 2 min

Arrivare alla festa senza pensieri, lasciando l’auto a casa e trasformando il viaggio in parte dell’esperienza. Anche per l’edizione 2026 del Carnevale, la mobilità diventa un tassello centrale dell’organizzazione, grazie alla conferma di Ferrovie del Sud Est come vettore ufficiale dell’evento.

In occasione delle giornate clou delle sfilate, previste il 7, il 15 e il 17 febbraio (una si è già tenuta negli scorsi giorni), l’offerta ferroviaria sarà potenziata con collegamenti straordinari da e per Putignano, che si affiancano ai servizi ordinari. Un rafforzamento pensato per accogliere il grande afflusso di pubblico e garantire spostamenti più comodi e sostenibili, con migliaia di posti aggiuntivi a disposizione dei viaggiatori.

La collaborazione tra l’azienda di trasporto e il Carnevale non si ferma però ai binari. Chi sceglierà il treno potrà infatti usufruire di una riduzione sul biglietto d’ingresso alle sfilate: basterà presentare alle casse un titolo di viaggio Ferrovie del Sud Est con destinazione Putignano per ottenere uno sconto sul biglietto intero.

Un incentivo che punta a rendere ancora più accessibile uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, favorendo al tempo stesso una mobilità più ordinata nei giorni di maggiore affluenza. Il viaggio, in questo modo, diventa parte integrante della festa, tra maschere, colori e un clima che inizia già prima di arrivare.

Per chi sta programmando la visita, tutte le informazioni aggiornate su orari, collegamenti e agevolazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Ferrovie del Sud Est, nella sezione dedicata agli eventi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, ultimo appuntamento con “Note di...

Si chiude venerdì 6 febbraio il ciclo di concerti “Note di...
- 5 Febbraio 2026
Attualità

Carnevale di Putignano 2026, treni speciali...

Arrivare alla festa senza pensieri, lasciando l’auto a casa e trasformando...
- 5 Febbraio 2026
Cinema & TV

Buen camino entra nella storia del...

Un nuovo capitolo si apre nella storia del cinema italiano: Buen...
- 5 Febbraio 2026
Cronaca

Bitonto in lutto per la scomparsa...

Un silenzio carico di dolore ha attraversato la comunità nel pomeriggio,...
- 5 Febbraio 2026