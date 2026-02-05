GIOVEDì, 05 FEBBRAIO 2026
Viale Emanuele Orlando, modifiche alla circolazione fino al 5 marzo

Cantiere per la realizzazione del BRT

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 15:41
26-01-26 cantiere BRT_proroga ordinanza per la modifica temporanea della circolazione su via Caldarola_procedono i lavori sulla carreggita centrale tra viale Archimede e via Loiacono_2
  • 33 sec

Il traffico su viale Emanuele Orlando subirà alcune modifiche nei prossimi giorni per permettere l’avanzamento dei lavori del nuovo sistema BRT, il Bus Rapid Transit finanziato con fondi europei “Next Generation” nell’ambito del PNRR. L’intervento, che rientra nella misura M2C2 – Inv 4.2, punta a potenziare il trasporto rapido di massa e a rendere più efficiente la mobilità cittadina.

Per agevolare il cantiere, fino al 5 marzo 2026 sarà attivo il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata per tutti i veicoli su entrambe le corsie di viale Emanuele Orlando. La misura, definita con apposita ordinanza dirigenziale, è pensata per garantire sicurezza e regolarità nei lavori senza compromettere il normale flusso veicolare nei tratti limitrofi.

Alcune eccezioni sono previste: potranno circolare liberamente i mezzi dell’impresa che esegue i lavori e delle sue subappaltatrici, oltre ai veicoli delle Forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, delle ambulanze e di soccorso pubblico durante lo svolgimento del loro servizio. In questo modo si garantisce che le emergenze possano sempre transitare senza impedimenti, pur mantenendo il cantiere operativo in sicurezza.
﻿
(Nella foto i lavori sistema Brt su Via Caldarola)

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
