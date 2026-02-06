Bari calcio, il centrodestra in Consiglio: “Consulteremo legali per valutare la revoca del titolo sportivo”

“Consulteremo professionisti per verificare la revoca del titolo sportivo alla Ssc Bari per inadempimento grave. Rispetto al progetto che – secondo l’amministrazione – era stato alla base della procedura di evidenza pubblica, ci sono aspetti che non sono stati rispettati. Riteniamo si debba fare chiarezza”. Così il capogruppo delle opposizioni, Fabio Romito, in conferenza stampa questa mattina, affiancato da Antonio Ciaula, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio, e da Giuseppe Carrieri, consigliere comunale della Lega.

In attesa dell’arrivo in Consiglio del Pef, il piano economico che sarà alla base della nuova concessione dello stadio San Nicola (non più gratuita), il centrodestra ha indetto una conferenza stampa proprio per fare il punto della situazione. “Rispetto al progetto iniziale – spiegano i consiglieri – c’erano stati degli impegni sul calcio femminile e su quello giovanile che non sono stati rispettati. Senza considerare i problemi legati alla manutenzione dello stadio. Chiediamo che venga fatta chiarezza. Ovviamente la continuità sportiva, in caso di revoca, dovrà essere assicurata”.