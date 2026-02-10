MARTEDì, 10 FEBBRAIO 2026
Omicidio a Valenzano, dopo 23 anni arrestati i presunti responsabili: contestate aggravanti mafiose

In corso l'operazione dei Carabinieri

Pubblicato da: redazione | Mar, 10 Febbraio 2026 - 11:37
carabinieri
  • 6 sec

Dalle prime ore dell’alba i Carabinieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un’operazione su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – per l’arresto dei presunti responsabili dell’omicidio avvenuto a Valenzano il 14 novembre 2003.

Il provvedimento riguarda soggetti ritenuti coinvolti nel delitto, contestato con l’aggravante delle modalità mafiose e della premeditazione. L’attività investigativa, coordinata dalla Dda barese, rappresenta l’esito di ulteriori approfondimenti condotti dai militari dell’Arma su un fatto di sangue che risale a oltre vent’anni fa. L’operazione è scattata nelle prime ore della mattinata con perquisizioni e notifiche dei provvedimenti restrittivi. I dettagli dell’inchiesta saranno resi noti nelle prossime ore dagli inquirenti. Secondo l’impianto accusatorio, il delitto maturerebbe in un contesto riconducibile alla criminalità organizzata attiva nel territorio del Barese.

