Cooking Quiz 2026, l’Istituto Majorana di Bari vola alla finale internazionale di Parma

Tappa barese per il Cooking Quiz 2026 e successo per l’Istituto alberghiero “Ettore Majorana”, che conquista l’accesso alla finalissima internazionale in programma il 6 maggio all’Auditorium Paganini di Parma. Il progetto didattico, giunto al decimo anno, coinvolge istituti alberghieri italiani ed europei puntando su formazione tecnica, innovazione e gamification. A Bari protagonisti gli studenti e le studentesse dell’IISS Majorana, impegnati in prove e momenti di approfondimento che hanno integrato competenze professionali e lavoro di squadra.

La giornata è stata arricchita dalle masterclass di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana – e della Federazione Italiana Cuochi, partner scientifici dell’iniziativa. Al termine della competizione hanno ottenuto il pass per la finale le classi 3C e 4C indirizzo Enogastronomia, 4 Sala e 3 Sala indirizzo Sala e Vendita, 4 Past e 3 Past indirizzo Pasticceria. A Parma gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con le eccellenze del territorio, dalle filiere del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano alla pasta, al pomodoro e alle produzioni lattiero-casearie, nel cuore della Food Valley emiliana.

Soddisfazione è stata espressa da studenti e docenti al termine della tappa barese, definita “una giornata di alto valore formativo” e occasione di crescita e confronto. L’edizione 2026 segna un traguardo significativo per il Cooking Quiz, che in dieci anni ha coinvolto oltre 35mila studenti tra Italia ed Europa, affermandosi come uno dei format educativi più diffusi nel settore alberghiero.

Per le classi vincitrici in palio una giornata di alta formazione presso ALMA e un viaggio premio in Grecia per l’intera classe. Il progetto è promosso da Plan Edizioni e coordinato da Peaktime, con il supporto di un comitato scientifico composto da ALMA, Federazione Italiana Cuochi e Nazionale Italiana Cuochi, e il sostegno di numerosi partner del settore agroalimentare. L’evento finale ha ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.