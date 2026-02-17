Anche questo Carnevale non sfugge ai rincari. Costi aumentano del 6%

Con il Giovedì Grasso è entrato nel vivo il carnevale 2026: tra coriandoli colorati, sfilate, feste tradizionali e rievocazioni storiche, questa festa si conferma tra le più amate dagli italiani, che si preparano a festeggiare anche in tavola.

In questa occasione, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i prezzi dei prodotti alimentari, dei costumi e degli accessori tipici del carnevale, nonché i costi per organizzare una festa a tema con amici e parenti. Mediamente i prezzi aumentano del +6% rispetto al 2025, gli aumenti più elevati si registrano per l’affitto di una sala in cui svolgere la festa sala e per il buffet (+9%), ma anche per l’acquisto dei costumi (+8%) e per i dolci tipici le (+8% per le frappe).

I costumi Tra le tendenze del 2026 spiccano i costumi ispirati ai cartoni animati e alle serie tv più amate da grandi e piccini. In tempo di Olimpiadi invernali, immancabili anche i travestimenti da atleti (molto gettonato, quest’anno, il travestimento da giocatore di curling). Tuttavia, a causa dei costi elevati, sta diventando sempre più comune lo scambio di costumi con gli amici o l’acquisto di costumi economici online. Un’altra opzione molto popolare, che offre l’opportunità di avere un costume unico e di mettere alla prova le proprie abilità creative, è il fai da te (aiutato anche dai molti tutorial disponibili online).

Il prezzo medio di un costume quest’anno è di 64,99 euro per un adulto e 58,15 euro per un bambino, con un aumento dell’8% rispetto al 2025.

Un’altra soluzione per avere un costume ricercato, originale e di alta qualità senza dover spendere una fortuna è il noleggio: in questo caso i costi variano notevolmente da città a città, nota a parte meritano i costumi veneziani, noti per la loro complessità e preziosità.

Trucchi Un travestimento non è completo senza un adeguato make-up: il prezzo medio di una palette di trucchi di carnevale con un pennello e cinque colori è di circa 8,75 euro, mentre un kit più completo (otto colori, un pennello e una spugnetta) ha un costo di circa 30,13 euro. L’aumento medio di tali prodotti rispetto al 2025 è stato, rispettivamente, del +6% e del +7%.

Per questi prodotti – così come per bombolette, costumi e altri accessori – è importante prestare la massima attenzione alla sicurezza, acquistando solo prodotti certificati: in particolare è opportuno verificare la presenza del marchio CE, che garantisce la conformità alla normativa europea e controllare che sulla confezione sia riportato l’elenco degli ingredienti. È inoltre buona norma evitare l’acquisto di prodotti che presentino un involucro danneggiato, poiché il deterioramento della confezione potrebbe derivare da condizioni di conservazione non ottimali. Riutilizzare i trucchi dello scorso anno potrebbe non essere una buona idea: attenzione alle indicazioni sulla scadenza!

Manifestazioni e sfilate Alcune città vantano una lunga tradizione legata al carnevale e organizzano ogni anno spettacolari parate di carri e maschere. Dal Carnevale di Venezia, a quello di Viareggio, di Cento e di Putignano, con costi che variano dai 15,00 ai 25,00 euro circa.

Feste private Chi, invece, preferisce organizzare una festa in maschera, oltre alle spese per l’affitto della location, che ammontano a circa € 315,00 euro (+9%), deve mettere in conto i costi dei diritti SIAE e del buffet (18,75 euro a persona, +9%), a cui si possono aggiungere ulteriori spese nel caso in cui si voglia arricchire l’evento con la presenza di un fotografo (171,00 euro), di un animatore (190 euro) e di un truccatore (112 euro).