Bari nel baratro: il fallimento è completo, biancorossi in Serie C

Difficile aspettarsi qualcosa di diverso da una squadra che, per tutto il campionato, ha collezionato una lunghissima serie di prestazioni scadenti e che solo grazie a una serie di circostanze fortunate ha avuto la possibilità di giocarsi l’intera stagione ai playout. Ma anche nella gara di ritorno del “Druso” la formazione di Longo ha disputato l’ennesima prestazione insulsa, senza riuscire a segnare quel gol che sarebbe valso la salvezza. Il Bari dei De Laurentiis retrocede in Serie C e ora inizierà il tempo dei processi.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida decisiva al Sudtirol, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve fare a meno di Darboe e Cistana, mentre Verreth si accomoda in panchina. L’allenatore piemontese schiera i suoi col modulo 4-3-1-2: Braunoder si riprende un posto a centrocampo, panchina per Esteves. Nel Sudtirol, il tecnico Fabrizio Castori opta per il modulo 3-5-2: conferma per il tandem offensivo composto da Pecorino e Merkaj.

PRIMO TEMPO: Dopo una prima fase di studio, è del Sudtirol il primo tentativo del match: al minuto 12 Merkaj calcia al volo, ma la palla termina fuori. Chance per Pecorino al 15’, con un colpo di testa sotto misura neutralizzato da Cerofolini. Finalmente il Bari si fa vedere dalle parti di Adamonis al minuto 32, con Rao che calcia da posizione defilata e colpisce l’incrocio dei pali. Replica il Sudtirol un minuto dopo con l’ex Molina, che entra in area e calcia con decisione centrando il palo alla sinistra di Cerofolini. Ottima chance per i biancorossi al 43’: Piscopo calcia di poco a lato dopo una corta respinta della difesa altoatesina. È l’ultimo sussulto di un brutto primo tempo: le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per il Bari: dentro Verreth, fuori Maggiore. Seconda sostituzione decisa da Longo al minuto 57, con Dickmann che prende il posto di Mantovani. Forcing dei padroni di casa, con i galletti inermi e incapaci di reagire. Contropiede letale del Sudtirol al minuto 63: Merkaj vince il duello fisico con Dickmann e serve a Pecorino l’assist per la rete del vantaggio. Dopo una revisione al Var, però, il gol viene annullato per un fallo dello stesso Pecorino su Dickmann. Ed è proprio l’ex terzino del Brescia ad andare al tiro al 67’, ma la sfera termina alta. Longo le prova tutte: al minuto 68 fuori Pagano, dentro Gytkjaer. È però sempre la squadra di Castori a rendersi pericolosa al 72’ con un tiro di Frigerio che Cerofolini respinge in maniera non ortodossa. Grande chance per il Bari un minuto dopo con un tiro di prima intenzione di Gytkjaer, ma Adamonis è prodigioso e si salva in corner. Ultimi due cambi per i galletti: fuori Rao e Benali, dentro Cuni e Artioli. Tiro di Artioli da fuori area al minuto 89, ma anche stavolta l’estremo difensore bolzanino si fa trovare pronto. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor La Penna: allo stadio “Druso” termina 0-0, il Bari retrocede in Serie C.

PAGELLE: Maggiore e Pagano inguardabili. Ci prova Gytkjaer

Cerofolini 5, Mantovani 5 (56′ Dickmann 5,5), Odenthal 5, Nikolaou 5 , Dorval 4,5, Braunoder 5,5 (84′ Artioli sv), Maggiore 4 (46′ Verreth 5), Piscopo 5, Pagano 4 (68′ Gytkjaer 6), Moncini 5, Rao 5,5 (84′ Cuni sv)

Longo 4

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Ammoniti: El Kaouakibi, Maggiore, Odenthal, Artioli

Tiri in porta: 2 – 2

Corner: 6 – 4

Possesso palla: 45% 55%

FORMAZIONI INIZIALI

SUDTIROL: Adamonis, El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli, Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi (c), Davi S., Merkaj, Pecorino

Panchina: Borra, Theiner, Mancini, Martini, Zedadka, Tonin, Sabatini, Tait, Davi F., Brik, Crnigoj, Odogwu, Verdi

BARI: Cerofolini, Mantovani (c), Odenthal, Nikolaou, Dorval, Braunoder, Maggiore, Piscopo, Pagano, Moncini, Rao

Panchina: Pissardo, Gytkjaer, Bellomo, Esteves, Dickmann, Pucino, Verreth, Mane, Stabile, De Pieri, Artioli, Çuni

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Federico La Penna della sezione arbitrale di Roma 1. Assistenti: Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso e Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto. Quarto ufficiale: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. VAR: Valerio Marini (Roma1), coadiuvato dall’ AVAR Daniele Chiffi (Padova).

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