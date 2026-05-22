Stadio del Nuoto di Bari, il bando di gara si aggiorna: ecco perché

Lo Stadio del Nuoto di Bari torna al centro del dibattito politico cittadino. Questa mattina si è tenuta in Commissione consiliare l’audizione del capo di gabinetto del sindaco Nicola Dentamaro e del consulente tecnico Giacomo Tedesco, incaricato di elaborare il nuovo Piano Economico Finanziario propedeutico alla pubblicazione della gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione decennale dell’impianto.

Al centro della discussione, l’analisi dei costi e dei ricavi inseriti nel precedente PEF. I consiglieri comunali, in vista dell’imminente bando di gara, hanno chiesto delucidazioni in particolare sul costo delle utenze e della Tari e sui ricavi di alcuni servizi offerti dal gestore.

Dentamaro ha espresso apprezzamento per l’attenzione e il senso di responsabilità dei consiglieri su un tema che non riguarda solo lo sport ma ha una rilevanza sociale più ampia. Ha poi condiviso la necessità di approfondire le questioni legate al bilancio di gestione della struttura, alla luce dell’attuale contesto geopolitico che ha comportato un significativo innalzamento dei costi energetici, tale da rendere necessario un rinvio della discussione prevista in Consiglio comunale. Per questo si era ritenuto opportuno adeguare il PEF ai dati effettivi e consuntivi dell’ultimo biennio.

Il capo di gabinetto ha anche evidenziato come negli ultimi anni il servizio non si sia potuto svolgere in modo ordinario a causa di fattori imprevisti, tra cui l’avvento della pandemia, che hanno determinato una serie di anomalie di mercato.

Sul fronte tecnico, il consulente Tedesco ha chiarito di aver già chiesto aggiornamenti agli uffici competenti per modificare adeguatamente il PEF, così da renderlo adeguato alle attuali tariffe di luce e gas e appetibile per un sano confronto competitivo tra gli operatori.

Dentamaro ha infine riconosciuto il grande lavoro svolto, non senza difficoltà, da oltre dieci anni dall’attuale gestore, ribadendo la volontà dell’amministrazione comunale di non interrompere le prestazioni offerte dallo Stadio del Nuoto nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, in virtù della grande valenza sociale del servizio e del notevole impatto che l’impianto determina in termini di benessere della comunità e di tutela strutturale dell’impianto stesso.﻿