“Anziani a chi?”: domani al Palasport di Noicattaro tornano le miniolimpiadi della terza età

Sabato 23 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, il Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini” di Noicattaro (BA) ospiterà la fase finale di “Anziani a chi? 4.0… OSA E GIOCA”. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è promossa dalle strutture di Korian Italia – il brand specializzato nel settore socio-sanitario del network della salute Clariane Italia – attive sul territorio: le RSA baresi Villa Marica, San Gabriele, Villa Giovanna e la RSA Nuova Fenice di Noicattaro.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’invecchiamento attivo, mettendo in luce le risorse degli anziani che vanno oltre la condizione di disabilità o fragilità. Attraverso lo sport e la partecipazione sociale, Korian mira a sensibilizzare sul desiderio degli ospiti delle RSA di mantenere legami vivi con il territorio, superando lo stereotipo dell’anziano “istituzionalizzato” per riconoscerne la piena dignità e il diritto all’inclusione.

La Sfida: Allenamento, Gare e Spirito di Squadra

L’evento rappresenta il culmine di un percorso di preparazione svoltosi all’interno delle singole strutture, dove i fisioterapisti hanno coordinato l’allenamento degli ospiti. Ogni RSA ha selezionato una squadra di 7 anziani (sia deambulanti che non deambulanti), pronti a cimentarsi in cinque prove ludico-sportive studiate per stimolare la coordinazione e il benessere psicofisico.

Il programma della mattinata prevede:

09:00: Apertura e saluti istituzionali del Sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato.

09:15: Esecuzione dell’Inno a cura del coro del Centro Diurno “Nuova Fenice”.

09:30: Inizio attività (staffetta, pesca, equilibrista, “facciamo canestro”, esibizioni di ballo a cura dell’Associazione “Baila ConMigo”).

Sfida Finale: “La Sbarellata”.

12:00: Premiazioni alla presenza dell’Assessora Anna Maria De Marzo e momento conviviale finale.

Una Rete per il Territorio

Il successo di “Anziani a chi?” risiede nella forte sinergia con gli enti locali e le associazioni. L’edizione 2026 vanta il patrocinio del Comune di Noicattaro e la collaborazione di: Associazione Volontari della Protezione Civile di Noicattaro, Noha Volley & Sport, Coldiretti Bari, Baila Conmigo e l’Associazione Ala di Riserva, a testimonianza di una comunità vicina ai suoi cittadini più fragili.

“Con questa quarta edizione, ribadiamo la nostra missione come Società Benefit: trasformare le RSA in luoghi di ripartenza e di scambio vitale con la comunità”, commenta Michele Marinaro, Area Manager Puglia Nord di Korian Italia. “Le miniolimpiadi non sono solo un momento di svago, ma uno strumento concreto per valorizzare la passione dei nostri operatori e la straordinaria vitalità dei nostri ospiti. Vedere questi atleti ‘diversamente giovani’ mettersi in gioco con determinazione è il miglior modo per dimostrare che l’autonomia e la dignità non hanno età”.