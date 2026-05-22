Bari ricorda Falcone 34 anni dopo: domani cerimonie in tutta la città

Trentaquattro anni dalla strage di Capaci. Domani, sabato 23 maggio, la città ricorderà Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, con una serie di cerimonie che si svolgeranno in diversi luoghi del territorio comunale.

L’amministrazione ha organizzato un programma articolato nel corso della giornata, con deposizioni di corone d’alloro e di fiori nei luoghi della città dedicati al ricordo delle vittime di quell’attentato che, il 23 maggio 1992, segnò profondamente la coscienza civile dell’intero Paese.

Si parte alle ore 9.30 in via Rocco Dicillo, nel quartiere Santa Rita, con la deposizione di una corona di alloro nell’aiuola dove è ubicata la targa “Per non dimenticare”, di fronte al giardino Pertini. Partecipano l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone e la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo.

Alle ore 10.30 sarà la volta del toponimo in via Falcone e Borsellino, con la deposizione di una corona di alloro, e del murales dedicato nella stessa strada, dove verrà deposta una corona di fiori. Partecipano la vicesindaca Giovanna Iacovone e la presidente del Municipio II Alessandra Lopez.

Alle ore 11.00 toccherà al giardino Francesca Morvillo, situato tra largo 2 Giugno, via della Resistenza e via della Costituente, con la deposizione di una corona di fiori. Parteciperà l’assessore alla Legalità e Antimafia sociale Nicola Grasso.

Alle ore 11.30 la cerimonia si sposterà al giardino “Peppino Impastato” di via Nicholas Green, nel quartiere Catino, dove verrà deposta una corona di alloro vicino all’albero dedicato a Giovanni Falcone. Partecipano l’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone, la presidente del Municipio V Maristella Morisco e il presidente dell’associazione “Giovanni Falcone” Corrado Berardi.

Il momento più significativo è previsto per le ore 17.57, l’ora esatta della strage. Sulla facciata di Palazzo della Città si terrà una breve cerimonia commemorativa con deposizione di corona di fiori, alla presenza del sindaco Vito Leccese e delle autorità locali. Il sindaco osserverà un minuto di raccoglimento, accompagnato dalle note de “Il silenzio”, indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali, per difendere i quali Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta persero la vita.

(Foto di repertorio)﻿