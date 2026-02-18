MERCOLEDì, 18 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,331 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,331 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, sorpresi a spacciare al Libertà: arrestati madre e figlio

Sequestrati oltre 110 grammi di hashish

Pubblicato da: redazione | Mer, 18 Febbraio 2026 - 14:23
WhatsApp Image 2026-02-18 at 14.20.08
  • 43 sec

Operazione antidroga della Polizia locale di Bari nel quartiere Libertà. Ieri sera, durante i servizi di prevenzione sul territorio, gli agenti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione, individuando un uomo intento – secondo quanto ricostruito – alla cessione di sostanze stupefacenti.

Fermato per accertamenti nei pressi della propria abitazione, l’uomo è stato trovato in possesso di droga. Contestualmente, gli agenti hanno notato una donna, poi identificata come la madre, che cercava di disfarsi di una busta tra le auto in sosta. L’immediato intervento ha consentito di recuperare la merce: oltre 110 grammi di hashish suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 225 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Sostanza, materiale e denaro sono stati sequestrati. Madre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del Testo Unico.

Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato arresti e sequestri e, al termine del contraddittorio con la difesa, ha disposto la condanna dell’uomo a due anni e mezzo con applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, mentre per la madre è stata stabilita la pena di un anno e mezzo con obbligo di firma e dimora.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, in Fiera del Levante un...

È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la XII...
- 18 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, la nuova piazza Moro prende...

La piazza che accoglie ogni giorno migliaia di pendolari e turisti...
- 18 Febbraio 2026
Dalla città

“Arte pubblica e periferie”, al via...

La Città Metropolitana di Bari ha pubblicato l’avviso pubblico “Arte pubblica...
- 18 Febbraio 2026
Puglia

Puglia, migliora la situazione delle riserve...

Le riserve idriche in Puglia mostrano segnali incoraggianti, con livelli d’acqua...
- 18 Febbraio 2026