Bari, sorpresi a spacciare al Libertà: arrestati madre e figlio

Operazione antidroga della Polizia locale di Bari nel quartiere Libertà. Ieri sera, durante i servizi di prevenzione sul territorio, gli agenti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione, individuando un uomo intento – secondo quanto ricostruito – alla cessione di sostanze stupefacenti.

Fermato per accertamenti nei pressi della propria abitazione, l’uomo è stato trovato in possesso di droga. Contestualmente, gli agenti hanno notato una donna, poi identificata come la madre, che cercava di disfarsi di una busta tra le auto in sosta. L’immediato intervento ha consentito di recuperare la merce: oltre 110 grammi di hashish suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 225 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Sostanza, materiale e denaro sono stati sequestrati. Madre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del Testo Unico.

Questa mattina si è svolta l’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato arresti e sequestri e, al termine del contraddittorio con la difesa, ha disposto la condanna dell’uomo a due anni e mezzo con applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, mentre per la madre è stata stabilita la pena di un anno e mezzo con obbligo di firma e dimora.