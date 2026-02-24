MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,488 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,488 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Accusato di aver ucciso 3 gatti e di aver tentato di sopprimerne altri 5: indagato medico nel Brindisino

Le contestazioni, legate a diversi episodi di uccisione e tentativi di uccisione di animali, si riferiscono al periodo compreso dal 2023 al 2025

Pubblicato da: redazione | Mar, 24 Febbraio 2026 - 11:55
freepik
  • 28 sec

Avrebbe ucciso tre gatti e tentato di ammazzarne altri cinque con crudeltà un medico 51enne di Brindisi, a cui è stato notificato un avvio di conclusione delle indagini emesso dalla Procura di Brindisi. Le contestazioni, legate a diversi episodi di uccisione e tentativi di uccisione di animali, si riferiscono al periodo compreso dal 2023 al 2025.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile. Durante l’attività investigativa sono state acquisite le immagini di videosorveglianza di controllo delle colonie feline della città che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti dell’indagato ed i singoli episodi. In cinque casi – secondo quanto accertato dagli investigatori – l’uccisione degli animali non si è consumata per cause non dipendenti dalla volontà dell’indagato. Durante una perquisizione domiciliare i poliziotti hanno sequestrato una gabbia trappola, un bastone e un girabacchino utilizzati per catturare e tentare di colpire gli animali. Dalle attività condotte da un consulente tecnico dalla Procura, inoltre, è stato accertato che all’interno della gabbia trappola, sul bastone e all’interno dell’autovettura utilizzata dall’uomo vi sono tracce di sangue e peli riconducibili a gatti. Ne dà notizia l’Ansa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, il comico Max Angioni in...

La comicità di Max Angioni è pronta a sorprendere i baresi....
- 24 Febbraio 2026
Cultura

“Invisibili, una luce sulle malattie rare”,...

Andrà in scena mercoledì 4 marzo alle 20.30, al teatro Abeliano...
- 24 Febbraio 2026
Cultura

De Nittis, 180 anni dalla nascita:...

Un pomeriggio dedicato a Giuseppe De Nittis nel giorno del 180°...
- 24 Febbraio 2026
Scuola e Università

Bari, alla Massari-Galilei torna “Libramoci”: i...

Valorizzare la lettura come strumento di relazione e armonia nel rapporto...
- 24 Febbraio 2026