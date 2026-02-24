MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,488 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,488 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tempi di guida e riposo violati, maxi multa a un’azienda di trasporti a Bari

Controlli a tappeto da parte degli agenti della Polizia Stradale

Pubblicato da: redazione | Mar, 24 Febbraio 2026 - 09:56
polizia
  • 41 sec

Gravi irregolarità sui tempi di guida e di riposo sono state accertate dalla Polizia di Stato nel corso di controlli amministrativi nel settore dell’autotrasporto tra Bari e provincia. Nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Bari Sud, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un’ispezione presso la sede di un’azienda che opera su tratte nazionali e internazionali. Durante l’accesso sono stati controllati i mezzi pesanti presenti nel piazzale aziendale, con l’analisi dei dati dei tachigrafi digitali relativi agli ultimi cinquanta giorni di attività.

Dalla verifica della documentazione sono emerse numerose violazioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di tempi di guida e di riposo. In particolare, sarebbe stato riscontrato un frazionamento irregolare dei periodi di riposo, stratagemma che avrebbe consentito agli autisti di superare i limiti di guida previsti dalla legge. Complessivamente sono state contestate sanzioni per un importo superiore a 150mila euro, con la decurtazione di 1.780 punti dalle patenti professionali coinvolte.

L’operazione rientra nei controlli mirati della Polizia Stradale per garantire il rispetto delle regole sulla sicurezza della circolazione e prevenire i rischi legati all’affaticamento dei conducenti, oltre a contrastare pratiche di concorrenza sleale nel settore dell’autotrasporto.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, il comico Max Angioni in...

La comicità di Max Angioni è pronta a sorprendere i baresi....
- 24 Febbraio 2026
Cultura

“Invisibili, una luce sulle malattie rare”,...

Andrà in scena mercoledì 4 marzo alle 20.30, al teatro Abeliano...
- 24 Febbraio 2026
Cultura

De Nittis, 180 anni dalla nascita:...

Un pomeriggio dedicato a Giuseppe De Nittis nel giorno del 180°...
- 24 Febbraio 2026
Scuola e Università

Bari, alla Massari-Galilei torna “Libramoci”: i...

Valorizzare la lettura come strumento di relazione e armonia nel rapporto...
- 24 Febbraio 2026