Truffa ai danni di anziani, cinque persone denunciate nel Brindisino

La scoperta nell'ambito di alcuni controlli

Mar, 24 Febbraio 2026 - 09:43
carabinieri
  40 sec

Cinque denunce nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Santa Susanna, nel Brindisino. A eseguire gli accertamenti sono stati i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, impegnati in attività mirate alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare quelli contro il patrimonio.

Quattro persone sono state denunciate dai militari della stazione di Torre Santa Susanna perché ritenute responsabili, a vario titolo, di diversi episodi di truffa, alcuni dei quali ai danni di anziani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero utilizzato differenti stratagemmi per convincere le vittime a effettuare bonifici bancari. Tra le modalità contestate, quella del “finto familiare”, che avrebbe simulato un urgente bisogno di denaro per acquistare un nuovo cellulare, e quella del “finto operatore bancario”, che avrebbe prospettato una presunta violazione del conto corrente, inducendo così le vittime a trasferire somme di denaro per mettere in sicurezza i risparmi.

Un’ulteriore denuncia è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Erchie nei confronti di un uomo accusato di aver incassato circa 25mila euro attraverso la fittizia vendita online di due autovetture, mai consegnate agli acquirenti. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare la presenza di altre possibili vittime.

Foto repertorio

