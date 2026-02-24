MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,488 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,488 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Blitz contro la pesca illegale, maxi sequestro nel Brindisino

Maxi operazione della guardia di finanza

Pubblicato da: redazione | Mar, 24 Febbraio 2026 - 09:43
24022026_082122_FOTO 04
  • 45 sec

Operazione della Guardia di Finanza lungo il litorale brindisino contro la pesca illegale e lo sfruttamento delle risorse marine. I militari della Sezione Operativa Navale di Brindisi, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno intensificato i controlli nelle acque costiere con pattugliamenti mirati alla tutela dell’ambiente e al contrasto della commercializzazione di specie ittiche protette.

Nel corso delle attività sono stati sequestrati 13,5 chilogrammi di datteri di mare, 3 chilogrammi di novellame e 45 chilogrammi di ricci di mare. Due persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria per la pesca e la successiva commercializzazione dei datteri di mare, mentre un altro soggetto è stato sanzionato in via amministrativa per la vendita di novellame e ricci.

La cattura dei datteri di mare è considerata tra le pratiche più dannose per l’ecosistema costiero. Il mollusco, infatti, vive all’interno delle rocce calcaree e per essere estratto richiede la frantumazione della roccia, con conseguenze irreversibili per l’ambiente marino e per l’equilibrio degli habitat costieri. La componente Aeronavale delle Fiamme Gialle prosegue l’attività di vigilanza h24 nelle acque territoriali, con l’obiettivo di contrastare la pesca di specie vietate e garantire condizioni di legalità a tutela degli operatori che svolgono l’attività nel rispetto delle norme e della sostenibilità delle risorse.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

Bari, il comico Max Angioni in...

La comicità di Max Angioni è pronta a sorprendere i baresi....
- 24 Febbraio 2026
Cultura

“Invisibili, una luce sulle malattie rare”,...

Andrà in scena mercoledì 4 marzo alle 20.30, al teatro Abeliano...
- 24 Febbraio 2026
Cultura

De Nittis, 180 anni dalla nascita:...

Un pomeriggio dedicato a Giuseppe De Nittis nel giorno del 180°...
- 24 Febbraio 2026
Scuola e Università

Bari, alla Massari-Galilei torna “Libramoci”: i...

Valorizzare la lettura come strumento di relazione e armonia nel rapporto...
- 24 Febbraio 2026