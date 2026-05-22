Taxi a Bari, il Comune chiede il voto ai passeggeri: come partecipare

Fino al 30 settembre 2026 chi prende un taxi a Bari potrà dire la sua. Il Comune ha avviato una nuova indagine sulla qualità del servizio taxi, aperta a cittadini e turisti, con l’obiettivo di raccogliere indicazioni utili per migliorare la mobilità urbana.

Il questionario, realizzato dagli uffici del settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive, si compone di 11 domande sul livello di gradimento del servizio garantito dalla flotta cittadina, che conta attualmente 180 taxi. Rispetto all’edizione dello scorso anno, questa seconda indagine include anche una valutazione sull’introduzione del turno notturno, resa possibile dall’entrata in servizio di ulteriori 30 licenze assegnate tramite concorso straordinario.

Il questionario è disponibile in italiano e in inglese. Si può compilare online all’indirizzo https://questionari.comune.bari.it/index.php/873521?newtest=Y oppure direttamente a bordo dei taxi, inquadrando il QR code presente in alto a destra sul tariffario, che deve essere esposto su ogni vettura.

“Dopo l’esperienza dello scorso anno – commenta l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli -, con questa nuova indagine sulla customer satisfaction relativa al servizio offerto dai nostri 180 tassisti, 10 dei quali guidano mezzi idonei al trasporto di persone in carrozzina, vogliamo verificare se le modifiche organizzative introdotte siano state percepite positivamente dagli utenti. Migliorare costantemente il servizio, grazie anche al contributo di cittadini e turisti, è infatti un obiettivo condiviso dall’amministrazione e dagli stessi tassisti. Nel frattempo stiamo valutando ulteriori novità per potenziare l’offerta, come una app unica per la prenotazione dei taxi, l’introduzione del taxi sharing e il ricorso a licenze stagionali nei periodi di maggiore afflusso turistico. Bari, del resto, è la città italiana che negli ultimi dieci anni ha registrato la maggiore crescita turistica, pari al 120%, e stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per migliorare il servizio di mobilità urbana”.﻿