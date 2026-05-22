Bari, trovano 95 euro a Pane e Pomodoro e li consegnano al Comune

Hanno trovato novantacinque euro sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e hanno deciso di consegnarli al Comune. Protagonisti della vicenda sono le alunne e gli alunni della classe 4ª B del plesso Don Orione dell’I.C. Japigia 1 – Verga, che questa mattina si trovavano in zona insieme alle loro insegnanti per un’attività sulla pace nell’ambito del progetto “Scuola Senza Zaino”.

Dopo aver rinvenuto le banconote, i bambini hanno prima tentato di individuare il legittimo proprietario, senza successo. A quel punto è nato un confronto in classe su cosa fare: tra le ipotesi discusse, la donazione in beneficenza alla vicina parrocchia di San Sabino e l’acquisto di materiale didattico per la scuola.

Guidati dalle insegnanti, gli alunni hanno poi approfondito cosa preveda la legge in casi simili, scoprendo che l’articolo 927 del Codice civile stabilisce che chi trova una “cosa mobile” è tenuto a restituirla al proprietario oppure, se non è possibile rintracciarlo, a consegnarla senza ritardo al sindaco del Comune competente.

Detto fatto: i bambini si sono recati al Palazzo comunale dell’Economia, sede dell’Ufficio Oggetti smarriti, dove ad accoglierli c’era l’assessore al Bilancio Diego De Marzo.

“Quello compiuto da questa scolaresca è stato un gesto bellissimo – commenta l’assessore Diego De Marzo -, e per me è stato molto emozionante accoglierli a Palazzo dell’Economia per ringraziarli, a nome del sindaco e dell’intera città, e ascoltare dalle loro voci i sogni e le aspirazioni che coltivano per il futuro. Episodi come questo dimostrano quanto sia importante insegnare ai più piccoli il valore della responsabilità personale e collettiva, fondamentale per il benessere di tutta la comunità. Per questo sarebbe opportuno promuovere in maniera sempre più significativa l’educazione civica, che rappresenta un patrimonio prezioso per costruire una società più giusta e più solidale. Un impegno evidentemente svolto in maniera egregia dalle insegnanti di questa scolaresca, cui va il plauso mio personale e dell’amministrazione comunale”.﻿