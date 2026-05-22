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Bari, il bosco di via Cancello Rotto è nel degrado: “Ratti, topi e zanzare”

Il Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia Municipio 2 lancia l'allarme

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Maggio 2026 - 17:07
Bosco via cancello rotto
  • 11 sec

Un bosco urbano pensato per migliorare la qualità della vita del quartiere che rischia di diventare il contrario. È questa la preoccupazione sollevata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 riguardo alle condizioni in cui versa il bosco di via Cancello Rotto a Bari.
Secondo quanto segnalato dal gruppo consiliare, lo spazio — nato come bosco urbano multifunzionale per valorizzare il verde cittadino — starebbe progressivamente degradando a causa dell’incuria e della vegetazione fuori controllo. Non solo: nell’area sarebbero state segnalate anche presenze di zanzare, ratti e topi.
Fratelli d’Italia Municipio 2 chiede quindi all’Amministrazione un intervento urgente di manutenzione, pulizia, disinfestazione e derattizzazione, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità ai cittadini e alle famiglie del territorio. Il gruppo annuncia inoltre che chiederà delucidazioni sulle eventuali proposte future e sui pr﻿ogrammi che l’Amministrazione intende mettere in campo per il recupero e la valorizzazione dell’area.

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