Bari, il bosco di via Cancello Rotto è nel degrado: “Ratti, topi e zanzare”

Un bosco urbano pensato per migliorare la qualità della vita del quartiere che rischia di diventare il contrario. È questa la preoccupazione sollevata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 riguardo alle condizioni in cui versa il bosco di via Cancello Rotto a Bari.

Secondo quanto segnalato dal gruppo consiliare, lo spazio — nato come bosco urbano multifunzionale per valorizzare il verde cittadino — starebbe progressivamente degradando a causa dell’incuria e della vegetazione fuori controllo. Non solo: nell’area sarebbero state segnalate anche presenze di zanzare, ratti e topi.

Fratelli d’Italia Municipio 2 chiede quindi all’Amministrazione un intervento urgente di manutenzione, pulizia, disinfestazione e derattizzazione, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e piena fruibilità ai cittadini e alle famiglie del territorio. Il gruppo annuncia inoltre che chiederà delucidazioni sulle eventuali proposte future e sui pr﻿ogrammi che l’Amministrazione intende mettere in campo per il recupero e la valorizzazione dell’area.