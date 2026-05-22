Ruvo di Puglia, incendio nella notte in un cantiere industriale

Un incendio ha interessato nella notte uno stabile industriale non ancora completato nel comune di Ruvo di Puglia. A bruciare sono stati imballaggi di cartone e altro materiale edile presente all’interno della struttura.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle ore 4:00 di questa mattina.﻿