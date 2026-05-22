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Ruvo di Puglia, incendio nella notte in un cantiere industriale

Le fiamme hanno divorato imballaggi e materiale edile

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Maggio 2026 - 15:33
Incendio ruvo
  • 32 sec

Un incendio ha interessato nella notte uno stabile industriale non ancora completato nel comune di Ruvo di Puglia. A bruciare sono stati imballaggi di cartone e altro materiale edile presente all’interno della struttura.
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle ore 4:00 di questa mattina.﻿

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