Un incendio ha interessato nella notte uno stabile industriale non ancora completato nel comune di Ruvo di Puglia. A bruciare sono stati imballaggi di cartone e altro materiale edile presente all’interno della struttura.
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle ore 4:00 di questa mattina.
Ruvo di Puglia, incendio nella notte in un cantiere industriale
Le fiamme hanno divorato imballaggi e materiale edile
Un incendio ha interessato nella notte uno stabile industriale non ancora completato nel comune di Ruvo di Puglia. A bruciare sono stati imballaggi di cartone e altro materiale edile presente all’interno della struttura.
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Bari , Primo Piano , Sport
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