A Bari i primi Giochi Italiani dello Sport d’Impresa: sfide, inclusione e record nazionali

Dall’1 al 4 ottobre 2026 Bari ospiterà la prima edizione dei Giochi Italiani dello Sport d’Impresa, una competizione nazionale che per la prima volta raccoglie in un’unica manifestazione le molteplici discipline sportive promosse da vari settori d’impresa. L’iniziativa rientra nel programma ufficiale di Bari Capitale della Cultura d’Impresa di Confindustria 2026 e nasce dalla collaborazione tra Confindustria e CSAIn, con il supporto del Comune di Bari e delle istituzioni sportive e civili del territorio.

Un format già consolidato in Europa e nel mondo, ma mai realizzato prima in Italia a livello nazionale. I Giochi coinvolgeranno gruppi sportivi aziendali, CRAL, dipendenti, collaboratori e risorse umane delle imprese italiane, trasformando lo sport in uno strumento concreto di cultura d’impresa, benessere e welfare aziendale, inclusione e pari opportunità, con una ricaduta anche in termini di promozione turistica e identitaria della città di Bari e della Puglia.

Il programma sportivo è ampio e variegato. Si parte dall’atletica, con le corse su strada sui 5.000 e 10.000 metri, per passare al nuoto con prove sui 50 e 200 metri in tutti gli stili e gli 800 metri a stile libero. Gli sport di squadra comprendono calcio a 5, a 7 e a 11, street basket 3×3, volley e beach volley 2×2. Tra gli sport individuali e misti figurano golf, tennis a squadre e padel a squadre, entrambi con una formula che prevede la partecipazione di due donne e due uomini. Non mancano le discipline ricreative, con il calcio balilla e le freccette.

Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione. Il 4 ottobre, giornata conclusiva dell’evento, nell’ambito delle gare podistiche dei 5.000 e 10.000 metri, sarà previsto il coinvolgimento di persone con disabilità mentale, in collaborazione con il Progetto Itaca e con la ASL Bari Dipartimento Salute Mentale.

“Stiamo organizzando a Bari la prima edizione nazionale di Giochi sportivi aziendali aperti alle aziende di tutti i settori produttivi. Ne esistono già a livello europeo e mondiale, ma non erano mai stati organizzati prima d’ora giochi nazionali di questo genere nel nostro Paese. Adesso per la prima volta sarà Bari ad ospitarli dall’1 al 4 ottobre. – ha dichiarato il presidente dei Giovani Imprenditori di Bari e BAT Christian Tomasicchio – I Giochi saranno organizzati per discipline sportive, sia singolari che di gruppo, e soprattutto avremo la grossa occasione di renderci partecipi di un’attività di inclusione collaborando con il Progetto Itaca e con il Dipartimento Salute Mentale della ASL di Bari, perché avremo anche ragazzi con disabilità mentale che parteciperanno all’attività sportiva.”

“Siamo felici che Bari possa ospitare i Giochi Italiani dello Sport d’Impresa, sarà un’occasione importante per accogliere in città aziende, imprenditori, lavoratrici e lavoratori provenienti da tante zone d’Italia. – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari Pietro Petruzzelli – Al centro di questa manifestazione c’è la scelta dello sport come elemento di comunità, coesione e benessere. Quando le aziende decidono di coinvolgere i propri dipendenti, insieme agli imprenditori e ai datori di lavoro, riconoscono nello sport un linguaggio comune, capace di unire le persone oltre i ruoli e le responsabilità professionali. Nello sport le distanze si accorciano, i ruoli si fanno meno rigidi e quello che emerge è la persona, con la sua energia, la capacità di mettersi alla prova e di stare insieme agli altri. Per questo siamo orgogliosi di ospitare a Bari un evento che rafforza i legami tra le persone e promuove valori fondamentali per la vita di una comunità.”

Le aziende interessate a partecipare possono iscriversi sul portale https://csain.it/giochi2026.﻿