Puglia, mezzo milione di euro alle pro loco: come fare domanda

Feste, sagre, visite guidate, degustazioni, laboratori: le pro loco pugliesi potranno contare su un nuovo sostegno economico dalla Regione. È stato pubblicato stamane sul BURP l’avviso pubblico 2026 per l’erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25 del 2018, con una dotazione complessiva di 500.000 euro destinata alle associazioni turistiche pro loco che promuovono e valorizzano il territorio pugliese.

Le pro loco rappresentano una delle reti più capillari e radicate nel tessuto sociale e culturale della Puglia: presenti nei piccoli borghi come nei centri urbani, sono spesso il motore organizzativo di iniziative che tengono viva l’identità locale e alimentano l’attrattività turistica dei territori. L’avviso è stato approvato con determina dirigenziale dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio.

“Le pro loco sono presidio di comunità – dichiara l’assessora al Turismo della Regione Puglia Graziamaria Starace -, promuovono il patrimonio enogastronomico, culturale e naturalistico locale, offrono accoglienza, costruiscono esperienze autentiche per chi sceglie la Puglia come destinazione. Questo avviso conferma l’impegno della Regione Puglia verso chi lavora ogni giorno per tenere viva l’identità dei nostri territori, spesso lontano dai grandi flussi turistici.”

Possono partecipare esclusivamente le pro loco con sede nel territorio regionale e iscritte, alla data di pubblicazione dell’avviso sul BURP, all’albo regionale previsto dalla legge. I contributi sostengono attività capaci di generare flussi turistici a livello locale, nazionale e internazionale: valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed enogastronomico, promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, servizi di accoglienza, assistenza e informazione turistica.

Il contributo massimo concedibile per ciascuna proposta è fissato in 5.000 euro, con una copertura fino all’80% della spesa complessivamente ammessa e rendicontata. La parte restante dovrà essere coperta con altre fonti pubbliche o private. Gli interventi dovranno essere avviati dopo l’approvazione del progetto e realizzati nell’arco temporale compreso tra il 1 luglio 2026 e il 31 gennaio 2027.

I 500.000 euro complessivi sono ripartiti tra le province secondo criteri basati su dati ufficiali ISTAT, tenendo conto della superficie territoriale, delle presenze turistiche 2024 e di un indice di fabbisogno delle associazioni pro loco necessarie a garantire servizi di informazione e promozione del territorio.

Le proposte progettuali devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma disponibile al portale https://sistema.regione.puglia.it. Le candidature possono essere presentate dal Presidente della pro loco o da un suo delegato a partire dalle ore 12:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURP ed entro le ore 12:00 del ventesimo giorno successivo al predetto termine iniziale, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Saranno considerate irricevibili le domande trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma, incluse e-mail e PEC.﻿