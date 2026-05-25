Il meteo volta pagina a Bari: sette giorni di sole in città. Weekend da spiaggia

La primavera contrassegnata da continui “alti e bassi” meteorologici sembra ormai essere un lontano ricordo. Secondo le ultime previsioni degli esperti di 3BMeteo, la città di Bari e la sua provincia si apprestano a vivere una settimana all’insegna della stabilità atmosferica, caratterizzata da un sole splendente e da temperature in progressiva e costante risalita.Il cambio di passo è evidente già da questo inizio settimana.

La giornata di oggi, lunedì 25 maggio, è contraddistinta da un cielo totalmente sereno. La colonnina di mercurio farà registrare una massima di 22 gradi a fronte di una minima di 20, con venti tesi che soffieranno fino al pomeriggio. Lo stesso accadrà anche domani, martedì 26 maggio: la giornata sarà ampiamente soleggiata, con la temperatura massima in aumento fino a 24 gradi (minima stabile a 20°C), venti moderati e mare poco mosso. Il picco del bel tempo infrasettimanale si registrerà mercoledì 27 maggio, quando il sole dominerà incontrastato lo scacchiere provinciale portando le massime a 25 gradi e le minime a 21. L’unica e brevissima parentesi di variabilità è attesa per giovedì 28 maggio: i meteorologi prevedono cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature resteranno stabili a 25 gradi e il mare si presenterà un po’ mosso. Da venerdì 29 maggio il sole tornerà a splendere senza ostacoli, inaugurando un fine settimana dalle caratteristiche quasi estive. Sia venerdì che sabato 30 maggio il termometro si attesterà sui 25 gradi nelle ore centrali, con venti moderati che continueranno a imperversare sulla costa e nell’entroterra barese. La settimana si chiuderà in bellezza domenica 31 maggio: la giornata sarà interamente accompagnata dal sole e da temperature che si porteranno lievemente sopra la media stagionale, con la massima che toccherà il picco settimanale di 26 gradi e una minima in calo a 17°C, ideale per rinfrescare le ore notturne.