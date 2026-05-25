Potenziati i presidi nella provincia di Bari: controlli a Bitonto, Giovinazzo e Corato

La Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo e prevenzione nella provincia barese. L’operazione, volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti e a monitorare i luoghi di maggiore aggregazione sociale e le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, è stata disposta dal Questore di Bari, dr. Annino Gargano, in forza di quanto deciso durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli, eseguiti nella settimana appena trascorsa, hanno visto l’impiego sinergico del personale del Commissariato di P.S. di Bitonto, supportato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, dagli specialisti della Polizia Scientifica e dalle unità operative dell’Arma dei Carabinieri.

Le città di Giovinazzo e Bitonto sono state oggetto di un’articolata operazione di controllo che ha interessato in particolar modo il centro cittadino, le periferie e le principali vie di collegamento con gli altri comuni limitrofi.

Sono state identificare 255 persone (di cui 78 già note alle forze dell’ordine); controllati 101 veicoli nell’ambito di 11 posti di blocco, istituiti con l’obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno dei furti d’auto; eseguite 7 perquisizioni personali e veicolari, che hanno portato alla segnalazione all’autorità amministrativa di due persone per uso personale di sostanze stupefacenti; sono state elevate 4 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e 2 le carte di circolazione ritirate, procedendo in un caso anche al fermo amministrativo del veicolo.

A Corato, il dispositivo preventivo ha permesso di controllare 70 persone (di cui 17 già note alle forze dell’ordine); controllati 50 veicoli, elevate 3 contravvenzioni al Codice della Strada ed eseguite 2 perquisizioni personali, tutte con esito negativo; Particolare attenzione è stata rivolta al settore delle sale giochi e delle scommesse.

Questi interventi si inseriscono in una più ampia strategia di prevenzione volta a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità diffusa sul territorio.

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