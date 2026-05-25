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Campionato italiano cadetti di Karate, bronzo per il barese Melillo

Il giovane talento barese conquista la medaglia dopo 6 incontri contro i migliori atleti italiani

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Maggio 2026 - 11:34
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  • 55 sec

Si è svolto a Ostia presso il Palapellicone il 40 campionato Italiano Cadetti di karate FIJLKAM. Prestigioso risultato per Gabriele Melillo, giovane talento barese che conquista la medaglia di Bronzo dopo 6 incontri contro i migliori atleti italiani.
Il giovane karateca è cresciuto nella ASD DOJO TAKA TORA del maestro Fabio Di Bari operante nel II Municipio , che segue con attenzione e cura il percorso sportivo dei giovanissimi ragazzi del quartiere.
Entusiasti del risultato sia il tecnico che gli amministratori attendono i prossimi impegni sportivi che vedono impegnata la TAKA TORA nel Seminari con la Nazionale Italiana e il CTR Games ( gara di caratura Nazionale) che si terranno a Martina Franca nel prossimo weekend.

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