Non si ferma all’alt dei carabinieri, scatta l’inseguimento: un arresto nel Leccese

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Non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri ed è fuggito dando il via a un inseguimento lungo le strade del Leccese. Un uomo è stato arrestato a Campi Salentina con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto mentre sul territorio era in corso il blitz antimafia coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia, che dalle prime ore della mattina ha visto impegnati decine di militari e mezzi dell’Arma. L’uomo fermato, però, sarebbe estraneo all’operazione.

Secondo quanto ricostruito, durante un controllo dei carabinieri nel comune salentino, il conducente avrebbe ignorato l’ordine di fermarsi, accelerando e tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento durato diversi chilometri, conclusosi poco dopo con il blocco del fuggitivo da parte dei militari. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e arrestato. In attesa dell’udienza di convalida, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Foto repertorio