Corato, anziana scaraventata a terra e rapinata in strada: arrestati due giovani

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Avrebbero seguito un’anziana donna per strada, per poi aggredirla violentemente e strapparle la borsa mentre era a terra. Per questo due giovani di 19 e 27 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Corato, nel Barese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura.

I due sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali ai danni di una donna ultraottantacinquenne. L’episodio risale al 15 gennaio scorso, quando l’anziana sarebbe stata aggredita in strada durante una rapina che le provocò anche diverse lesioni a causa della caduta e della violenza subita. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani e condotte dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Corato, si sono concentrate fin da subito sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero individuato la vittima mentre camminava da sola per strada. Uno dei due sarebbe rimasto a distanza con il ruolo di “palo”, mentre il complice, con il cappuccio calato sulla testa per evitare il riconoscimento, avrebbe raggiunto la donna alle spalle scaraventandola a terra. Nonostante la caduta, la vittima avrebbe tentato di trattenere la borsa, che però le sarebbe stata strappata con forza dal rapinatore prima della fuga dei due giovani nelle vie limitrofe.

L’analisi delle telecamere ha consentito agli investigatori di ricostruire l’intero percorso di fuga dei presunti responsabili fino a individuare alcune immagini in cui i due sarebbero stati ripresi a volto scoperto mentre rovistavano nel contenuto della borsa rubata. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, inoltre, la polizia avrebbe trovato gli abiti indossati dai due durante la rapina. I due indagati sono stati quindi trasferiti in carcere. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.