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Bari, carcasse di animali sulle spiagge di San Girolamo e Fesca

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Lun, 25 Maggio 2026 - 11:14
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  • 38 sec

Una carcassa di un animale è spiaggiata ormai da oltre una settimana sul lungomare di San Girolamo, lato sud. Da giorni Peppino Milella ha segnalato il problema ma per ora nessuno è intervenuto. “C’è anche un cattivo odore – ha detto Milella – ho chiesto un intervento ma per ora nessuno è venuto a rimuoverla e ci sono persino bambini che hanno iniziato a giocarci vicino”. Poco più lontano, lato nord, invece è presente un’altra carcassa, questa volta di una tartaruga.

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