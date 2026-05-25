Bari, carcasse di animali sulle spiagge di San Girolamo e Fesca

Una carcassa di un animale è spiaggiata ormai da oltre una settimana sul lungomare di San Girolamo, lato sud. Da giorni Peppino Milella ha segnalato il problema ma per ora nessuno è intervenuto. “C’è anche un cattivo odore – ha detto Milella – ho chiesto un intervento ma per ora nessuno è venuto a rimuoverla e ci sono persino bambini che hanno iniziato a giocarci vicino”. Poco più lontano, lato nord, invece è presente un’altra carcassa, questa volta di una tartaruga.