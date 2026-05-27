A Bari bollino giallo per il caldo, picco previsto per domani

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C’è già aria d’estate a Bari con temperature che, in particolare nella giornata di domani, faranno scattare l’allerta gialla per il caldo. Nello specifico, domani, sono previste temperature massime percepite fino a 29 gradi. Secondo alcuni si tratta di una “condizione” anomala con un caldo tipico della stagione estiva in anticipo rispetto a quanto previsto. Il bollettino, diramato del Ministero della Salute, rimanda a un sistema di pre-allerta rivolto soprattutto a persone con fragilità, tra cui anziani, bambini o persone affette da malattie per i quali è consigliabile prendere precauzioni tra cui rinfrescarsi spesso, bere molta acqua e prediligere le zone all’ombra.