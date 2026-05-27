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Bandiere Verdi 2026, in Puglia 13 spiagge a misura di bambino

Ecco quali

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Maggio 2026 - 11:04
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Sono tredici le località balneari pugliesi che anche nel 2026 potranno fregiarsi della Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle spiagge considerate particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie. L’elenco è stato reso noto nell’ambito dell’edizione 2026 dell’iniziativa che premia le località dotate di caratteristiche ritenute ideali per i più piccoli, come fondali bassi, spazi adeguati per il gioco, servizi dedicati alle famiglie, assistenza e condizioni ambientali favorevoli.

In Puglia figurano Fasano, Gallipoli, Marina di Ginosa, Marina di Lizzano, Margherita di Savoia, Melendugno, Ostuni, Otranto, Polignano a Mare con le spiagge di Cala Fetente, Cala Ripagnola e Cala San Giovanni, Porto Cesareo, Rodi Garganico, Marina di Pescoluse e Vieste. Le Bandiere Verdi vengono attribuite sulla base delle indicazioni di un gruppo di pediatri che valuta diversi parametri legati alla sicurezza, alla qualità dell’ambiente e all’accoglienza delle famiglie con bambini.

Il riconoscimento si aggiunge agli altri vessilli che certificano la qualità delle coste italiane e rappresenta un ulteriore elemento di attrattività per le destinazioni balneari pugliesi in vista della stagione estiva ormai alle porte.

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