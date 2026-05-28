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Bari, a Palese torna l’incubo blackout: “Con il caldo inizia la sagra, continui sbalzi di corrente”

Disagi nella giornata di ieri, la denuncia

Pubblicato da: redazione | Gio, 28 Maggio 2026 - 08:57
corrente elettrica black out
  • 34 sec
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Corrente che va e che viene, nelle ore mattutine e anche in quelle serali. Accade a Palese, a denunciarlo sono i residenti che nella giornata di ieri, evidenziano “sono rimasti per diverso tempo senza energia elettrica”. Una situazione che sta provocando non pochi disagi soprattutto alle attività commerciali. “Se il frigo di un bar, di un macellaio o di un supermercato qualunque si spegne per ore – spiega un cittadino – il giorno dopo il problema non sarà solo il fastidio di non aver avuto la corrente, ma sarà anche un danno economico”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di altri, tra loro i cittadini che lamentano possibili danni agli elettrodomestici. “Possiamo restare senza corrente per qualche ora – spiega un altro  – anche se fortunatamente non è stato il caso, ma la corrente è andata via per tre volte in un giorno, intorno a mezzanotte si è verificato il blackout che è durato di più. I nostri elettrodomestici si spengono e si riaccendono, chi ce li ripaga se si rompono? A Palese la problematica è nota, urge capire la fonte perché più andremo avanti, più peggiorerà, come ogni anno”, conclude.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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