Operò neonato nel suo primo giorno di vita, premiato neurochirurgo a Foggia

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Un riconoscimento alla carriera per uno dei protagonisti della neurochirurgia italiana. Sabato 30 maggio il professor Vincenzo D’Angelo riceverà un premio alla carriera conferito dai Rotary Club di San Giovanni Rotondo e San Severo nel corso di una cerimonia che si terrà al Centro di Spiritualità Padre Pio.

Il medico, originario di San Severo, è noto anche per aver eseguito nel 2012 quello che viene indicato come il primo intervento al mondo su un neonato affetto da una malformazione vascolare cerebrale nel suo primo giorno di vita. L’operazione fu effettuata il 17 gennaio di quell’anno all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e si concluse con successo. Oggi il paziente ha 14 anni ed è in buone condizioni di salute. D’Angelo ha legato gran parte della sua attività professionale alla struttura sanitaria fondata da Padre Pio, dove ha diretto per 24 anni il reparto di Neurochirurgia, contribuendo allo sviluppo di nuove tecniche operatorie e alla crescita della disciplina a livello nazionale.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con due istituti scolastici del territorio, sarà anche un momento di confronto rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, chiamati a riflettere sul proprio percorso formativo e professionale attraverso l’esperienza di uno dei più affermati specialisti italiani. La carriera del neurochirurgo è iniziata all’ospedale Niguarda di Milano. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui quello assegnato nel 2008 dalla rivista Class, che lo inserì tra i dieci migliori neurochirurghi italiani per il contributo innovativo apportato alla professione.

Più recentemente, nell’ottobre 2024, ha ricevuto il premio alla carriera della Società Italiana di Neurochirurgia durante il 73esimo congresso nazionale della disciplina, svoltosi a Bari. Il riconoscimento in programma a San Giovanni Rotondo rappresenta così un ulteriore tributo a una lunga attività professionale che ha lasciato il segno nella sanità italiana e nel territorio del Foggiano.

Foto repertorio