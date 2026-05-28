Bari, ospite a sorpresa nello studio del sindaco: un rondone a Palazzo della Città

Annunci

Era entrato dalla finestra e si era nascosto sotto una cornice, nella volta della stanza. Non una stanza qualunque: quella del sindaco di Bari. Questa mattina Palazzo della Città ha vissuto un momento insolito, quando un esemplare adulto di rondone pallido — nome scientifico Apus pallidus — è stato recuperato negli uffici del primo cittadino Vito Leccese.

A intervenire è stato Nicola Monno del Nucleo operativo recupero e tutela fauna selvatica, che con l’aiuto di alcuni operatori della Multiservizi ha messo in sicurezza il volatile. L’animale è stato poi affidato all’Osservatorio faunistico per le verifiche veterinarie sullo stato di salute e il successivo rilascio in libertà.

Il rondone pallido è un migratore che arriva dall’Africa in primavera per nidificare e riparte alla fine dell’estate. Ha una caratteristica fisica peculiare: le quattro dita delle zampe sono tutte rivolte in avanti, il che gli permette di aggrapparsi senza difficoltà alle superfici verticali, ma lo rende praticamente indifeso quando finisce a terra. Un dettaglio anatomico che, in certi casi, può trasformare una distrazione di volo in una trappola.

L’esemplare recuperato era in buone condizioni generali, nonostante avesse trascorso alcune ore nascosto tra le pareti degli uffici prima di essere individuato e soccorso.