Società benefit in crescita, Puglia prima nel Sud con 267 imprese

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Continuano a crescere le società benefit in Italia e la Puglia si conferma tra le regioni più attive del Mezzogiorno. Secondo i dati dell’Osservatorio sulle società benefit della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e InfoCamere, al 31 marzo 2026 le imprese benefit italiane sono 5.754, con un incremento del 19,5% rispetto all’anno precedente.

Nel Sud Italia il primato spetta a Puglia e Campania, entrambe con 267 società benefit registrate. Si tratta di aziende che, oltre al profitto, integrano nel proprio statuto obiettivi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e impatto positivo sul territorio. Il report evidenzia come il valore della produzione delle società benefit abbia raggiunto i 70,6 miliardi di euro, mentre gli addetti superano quota 250mila. Le imprese femminili sono 952 e oltre il 90% delle società risulta attivo.

I settori maggiormente rappresentati sono quelli delle attività professionali, scientifiche e tecniche, che coprono il 27,09% del totale, seguiti da telecomunicazioni e consulenza informatica (15,71%) e manifattura (11,38%). La Lombardia resta la regione con il maggior numero di società benefit, concentrando quasi il 31% del totale nazionale, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana.

“Le società benefit stanno dimostrando che esiste un modo diverso di fare impresa: più competitivo, più moderno, più capace di generare valore nel lungo periodo”, ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Vincenzo Cesareo. “Le imprese che investono in sostenibilità, innovazione, qualità del lavoro e responsabilità sociale crescono più e meglio delle altre”. Per la segretaria generale Claudia Sanesi, “i risultati confermano che le società benefit rappresentano un laboratorio avanzato dell’economia italiana”. “Dentro questi numeri – ha aggiunto – leggiamo un cambiamento culturale profondo: competitività e impatto sociale sono sempre più integrati nel Dna dell’impresa”.

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