Sanità pugliese, il centrodestra deposita un odg contro l’aumento dell’Irpef

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Pagare di più per una sanità che funziona meno. È questa, in sintesi, la critica che i consiglieri comunali del centrodestra di Bari muovono alla Regione Puglia, dopo la notizia dell’aumento dell’addizionale regionale IRPEF previsto per coprire il disavanzo della sanità pugliese, quantificato in circa 360 milioni di euro.

Per fermare quell’aumento, i consiglieri hanno depositato un ordine del giorno in cui chiedono al Sindaco e alla Giunta comunale di farsi portavoce presso la Regione, affinché vengano trovate strade alternative prima di mettere mano alle tasche dei cittadini.

Nel documento si punta il dito contro sprechi, inefficienze e cattiva programmazione, indicati come le cause reali di un disavanzo che ora rischia di ricadere sui contribuenti. Un paradosso, secondo il centrodestra, considerato che la sanità pugliese continua a fare i conti con liste d’attesa infinite, carenze di personale e una mobilità sanitaria in crescita verso altre regioni: segno che i soldi già versati non hanno prodotto i risultati attesi.

L’ordine del giorno impegna quindi la Giunta a portare avanti una posizione chiara: prima di aumentare le tasse, la Regione deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ridurre gli sprechi e migliorare la gestione delle risorse pubbliche. Una richiesta politica, ma con un messaggio diretto ai cittadini: il centrodestra comunale dice no a chi scarica sull’IRPEF i costi di una sanità che non si è saputa governare.