Diritti e linguaggi contemporanei, a Bari “Visioni Intersezionali”: la rassegna per il Pride

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Si svolgerà da sabato 30 maggio al 12 giugno “Visioni Intersezionali”, la rassegna a cura del Tavolo Tecnico LGBTQIA+ del Comune di Bari pensata, durante il mese dedicato al Pride, come spazio pubblico di approfondimento e confronto sulle identità, le lotte e le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+.

La programmazione partirà sabato 30 maggio, alle ore 17, nella sala consiliare, con un dibattito sul tema Identità e intersezioni e darà il via a cinque appuntamenti distribuiti su tre weekend.

La rassegna intende indagare evoluzioni e cambiamenti sociali sul tema attraverso talk tematici, presentazioni di libri, esibizioni artistiche e momenti di dialogo con la cittadinanza. L’obiettivo è costruire un programma capace di tenere insieme approfondimento, linguaggi contemporanei e accessibilità (ogni talk sarà tradotto nella lingua dei segni grazie al supporto di un interprete LIS).

Al centro dell’evento un approccio intersezionale finalizzato ad attraversare questioni diverse ma profondamente connesse: discriminazioni omolesbobitransfobiche, sessualità, genitorialità, marginalità multiple e forme di rappresentazione. Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al rapporto tra istituzioni e politiche LGBTQIA+, con un incontro sui tavoli interistituzionali, le buone prassi amministrative e il percorso che ha portato all’approvazione della legge regionale contro l’omolesbobitransfobia.

Ospiti di rilievo nazionale saranno Michela Panichi, scrittrice e autrice de La Cecilia, Alessia Crocini, presidente dell’associazione Famiglie Arcobaleno, Cristina Prenestina, drag queen e performer, Margherita Graglia, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, Lorenzo Bernini, filosofo politico e professore all’Università di Verona tra le voci più riconoscibili degli studi queer in Italia, e Simonetta Musitano, attrice e stand-up comedian nota anche al pubblico televisivo.

Accanto ai cinque appuntamenti pubblici, la rassegna prevede una call for artist promossa per incoraggiare l’utilizzo dell’arte come strumento politico. La call resterà aperta fino a domenica 31 maggio: per iscriversi è sufficiente inviare una mail con la propria proposta artistica all’indirizzo tavolotecnicolgbtqi@gmail.com. Gli elaborati selezionati dal Tavolo Tecnico LGBTQIA+ saranno esposti nel corso dell’evento conclusivo, in modo da trasformare la chiusura della rassegna in un momento di restituzione collettiva.

Tutti gli appuntamenti, ad accesso libero e gratuito, si terranno fra Palazzo della Città, Officina degli Esordi e Spazio13-