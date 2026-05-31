Dalla sorveglianza aerea alle strategie terapeutiche: finanziati dall’Europa 8 progetti Uniba

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Otto progetti di ricerca dell’Università Aldo Moro di Bari sono stati ammessi a finanziamenti europei, per un importo complessivo di oltre due milioni e mezzo di euro. Nello specifico, comunica UniBa in una nota, sette progetti rientrano in Horizon Europe – tra cui due Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks – e uno nel programma Digital Europe.

Il progetto ‘Air2Air’ mira a garantire la corretta applicazione delle norme giuridiche e dei principi etici nello sviluppo di una nuova generazione di sistemi intelligenti di sorveglianza aerea, finalizzati al rafforzamento della sicurezza delle frontiere europee, mentre ‘Seatrace’ è dedicato allo studio dell’inquinamento marino, concentrandosi sulla caratterizzazione di miscele complesse di inquinanti nelle aree costiere dell’oceano Atlantico, Artico e Indiano e del mar Mediterraneo.

C’è poi ‘dIscOverNet’, che punta allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche basate sul sistema immunitario, valorizzando le difese naturali dell’organismo umano contro le malattie, e il progetto ‘Amore Amore’ che, fra le altre cose, analizza come otto regioni industriali europee possano affrontare le transizioni verde e digitale in modo equo, inclusivo e resiliente.

Il progetto ‘Ernest’, invece, mira a creare una rete europea di università ed enti di ricerca che utilizzano le escape room educative come strumenti innovativi per la comunicazione della scienza, mentre ‘Cerebra-Ai’ punta allo sviluppo di una piattaforma di intelligenza artificiale affidabile e general purpose.

C’è, infine, il progetto della ‘European quantum academy’, nell’ambito del quale UniBa porta in Europa il master universitario di II livello in Scienze e tecnologie quantistiche, riconosciuto come best practice internazionale per la formazione di competenze avanzate nel settore delle tecnologie quantistiche emergenti. Di particolare rilievo anche l’ingresso di UniBa nel percorso europeo dei dottorati quadriennali e il contributo al rafforzamento del capitale umano indispensabile allo sviluppo del territorio, dell’Italia e dell’Europa.