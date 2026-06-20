Bisceglie diventa un’enorme libreria a cielo aperto: 10mila libri gratis tra i vicoli del borgo

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Per tutta l’estate i vicoli e le piazzette di un centro storico pugliese si riempiranno di libri, migliaia di libri, a disposizione di chiunque voglia fermarsi a sfogliarli. Da oggi, 20 giugno, e fino al 20 settembre 2026, il borgo antico di Bisceglie ospita la prima edizione di “10mila libri al borgo”, un progetto ideato dall’Associazione Borgo Antico che punta a trasformare la città in una delle mete italiane più originali per chi ama la lettura.

L’idea è semplice: oltre 10mila volumi distribuiti in dieci librerie allestite per l’occasione tra le strade e gli spazi del centro storico, da prendere in prestito gratuitamente o da scambiare con un libro già letto. Ogni punto di scambio sarà dedicato a un genere letterario diverso, in modo da disegnare un percorso che accompagni residenti e turisti a muoversi nel borgo seguendo i propri gusti di lettura.

Il progetto guarda alle esperienze delle Book Town internazionali, le città che negli anni hanno fatto del libro un volano di sviluppo turistico. A Bisceglie, però, c’è un elemento che fa la differenza: tutto è gratuito. Nessuno paga e nessuno guadagna dalla circolazione dei libri, che possono solo essere presi in prestito o scambiati, in una logica di condivisione aperta a tutti.

Chi parteciperà potrà scegliere un libro da portare con sé in spiaggia o da leggere in una delle piazzette della città vecchia, per poi restituirlo una volta finita la lettura oppure lasciarlo in cambio di un proprio volume. Accanto al prestito e allo scambio dei libri, l’iniziativa prevede anche un calendario di appuntamenti serali pensati per arricchire le serate d’estate nel borgo.