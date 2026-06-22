Ssc Bari, De Laurentiis si scusa e parla di cessione: “C’erano sei-sette gruppi interessati, dobbiamo riaprire i dialoghi”

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Le scuse arrivano a margine di un’altra giornata di calcio che conta, quella dell’elezione del nuovo presidente della Figc. Luigi De Laurentiis, numero uno biancorosso, ha scelto i microfoni di Antenna Sud per parlare per la prima volta dopo la retrocessione del Bari in Serie C, e lo ha fatto senza giri di parole.

“Io chiedo scusa alla piazza, non mi tiro mai indietro, sono il primo responsabile: è ovvio che mi dispiace, è una piazza che vivo da quasi un decennio, quest’anno ancora più di prima. È una piazza che sento vicina al cuore”, ha detto il presidente biancorosso.

Sul tema della cessione del club, De Laurentiis ha preso le distanze dalle cifre circolate nelle ultime settimane. La cifra di 35 milioni che sarebbe stata chiesta per il pacchetto azionario della SSC Bari non trova conferma nelle sue parole: “Sono voci circolate a mezzo stampa, sono cifre di cui non parlo e numeri che non mi appartengono”.

Quanto al futuro societario, il presidente ha confermato che l’interesse attorno al club non è mancato, ma la stagione negativa ha complicato i tempi. “C’erano sei-sette gruppi interessati al Bari nell’ultimo anno ma negli ultimi mesi sono rimasti in attesa per il risultato finale dell’annata. Dobbiamo riaprire i dialoghi per la cessione”, ha spiegato.