Ssc Bari, ecco chi ‘controllerà’ De Laurentiis: i nomi degli undici “garanti” scelti dal Comune

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Undici nomi, scelti per la loro autorevolezza, comporranno l’organismo che dovrà vigilare sul rispetto degli impegni presi dalla proprietà della SSC Bari. Il sindaco Vito Leccese ha reso pubblica la composizione del Comitato di Garanzia e Trasparenza, la struttura individuata per seguire da vicino il percorso di superamento della multiproprietà del club biancorosso.

Tutto nasce dagli impegni che il presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis, ha formalmente assunto nei confronti dell’Amministrazione comunale e della città, impegni che riguardano l’avvio del percorso per uscire dalla multiproprietà attraverso la ricerca di una nuova compagine societaria, l’attivazione di attività di advisory e l’ingresso di un nuovo management. Per accompagnare questo percorso con un punto di riferimento indipendente, il sindaco ha proposto di affidare proprio a questo Comitato le funzioni previste dalla lettera di impegni sottoscritta da De Laurentiis.

Il Comitato, che opererà in piena autonomia rispetto al Comune di Bari, alla SSC Bari e alla proprietà della società, è composto da Francesco Cassano, ex presidente della Corte d’Appello di Bari, Antonello Valentini, giornalista ed ex direttore generale della FIGC, Umberto Fratino, rettore del Politecnico di Bari, Nicola Favia, avvocato e dirigente arbitrale, don Angelo Cassano, referente regionale di Libera Puglia, Gaetano Sassanelli, avvocato penalista, Vincenzo Vito Chionna, professore ordinario di Diritto Commerciale e avvocato, Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari, Isabella Cardone, commercialista e dirigente sportiva, Giuseppe Catalano, Company Secretary di Assicurazioni Generali, e Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista sportivo.

A garantire il supporto organizzativo e logistico necessario al regolare svolgimento delle attività saranno gli uffici comunali, che assicureranno anche un dialogo costante con il management della società, senza che questo possa in alcun modo condizionare l’autonomia delle valutazioni del Comitato. L’organismo si doterà inoltre di un regolamento interno, che ne disciplinerà il funzionamento e le modalità operative nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità, responsabilità e trasparenza.

“Desidero rivolgere a ciascun componente del Comitato il mio più sincero ringraziamento per aver accolto questo invito mettendo a disposizione della città, a titolo completamente gratuito, il proprio tempo, la propria esperienza e la propria autorevolezza. La loro disponibilità rappresenta un gesto di grande senso civico e testimonia il profondo legame che ciascuno di loro nutre nei confronti della squadra di calcio della nostra città e della nostra comunità. Abbiamo scelto persone di riconosciuta indipendenza e credibilità affinché possano accompagnare questo percorso con la massima autorevolezza, nell’interesse esclusivo di Bari e dei colori biancorossi. Il loro compito sarà quello di verificare e informare la città sull’attuazione degli impegni assunti dalla proprietà, contribuendo a costruire un percorso improntato alla trasparenza e al rispetto della città”, ha dichiarato il sindaco Leccese.

(Nella Foto Antonello Valentini con Francesco Totti- Foto Facebook)