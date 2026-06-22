Malagò eletto alla guida della Figc, Leccese avverte: “Ora non tradisca Bari”

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L’elezione di Giovanni Malagò alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio diventa l’occasione per il sindaco di Bari Vito Leccese di tornare su un tema che nelle scorse settimane aveva già portato all’attenzione dei candidati alla presidenza della FIGC: il divieto di multiproprietà nel calcio professionistico.

Leccese aveva scritto ai candidati dando seguito a un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, chiedendo un impegno chiaro sul rispetto delle norme vigenti e sulla piena applicazione del divieto, senza proroghe o deroghe. Con l’elezione di Malagò, quell’appello si rinnova e si fa più diretto.

“Oggi più che mai la città di Bari guarda con attenzione alle scelte che saranno assunte dal nuovo vertice federale, nella convinzione che la credibilità del sistema calcio passi anche dal rigoroso rispetto delle regole e dalla tutela della pari dignità di tutte le società sportive”, ha sottolineato il sindaco.

Le parole di Leccese non si fermano agli auguri di rito. “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro a Giovanni Malagò per l’elezione alla guida della FIGC, ma ora non tradisca Bari. Davanti al nuovo vertice del calcio italiano si aprono sfide cruciali. Nelle scorse settimane, interpretando un mandato unanime del Consiglio comunale e il sentimento ferito di una città grande e calorosa come Bari, ho scritto ai candidati alla presidenza per chiedere un impegno chiaro e irrevocabile sul tema delle multiproprietà. Considero la tutela della regolarità e della pari dignità dei club una priorità non più rinviabile per l’intera Federazione. Bari chiede certezze. La retrocessione in Serie C ha dimostrato nei fatti i limiti strutturali di una gestione societaria vissuta dalla città come priva di un reale progetto autonomo. Oggi, la passione e la pazienza della nostra tifoseria sono esaurite, come dimostrano chiaramente i passaggi formali di queste ore. Siamo certi che il presidente Malagò saprà essere il garante rigoroso delle norme vigenti, senza concedere spazio a ipotesi di proroghe o ammorbidimenti che risulterebbero inaccettabili. Il tempo dell’attesa per Bari è finito: ci aspettiamo che la FIGC vigili affinché si restituisca ai colori biancorossi il futuro che meritano”, ha dichiarato il sindaco.

(Foto Figc)