MARTEDì, 23 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,265 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,265 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mamma e figlio rischiano di annegare, giovane di Altamura li salva: “Gesto eroico”

Il sindaco di Altamura ha voluto elogiare pubblicamente il protagoniata della vicenda, Daniele Lorusso: "Mi ha colpito la sua umiltà"

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Giugno 2026 - 16:42
727543329_943586505353499_3132988887098117172_n
  • 37 sec
Annunci

fal


Ha salvato una donna e il figlio che rischiavano di annegare nelle acque di Metaponto. Protagonista della vicenda è Daniele Lorusso, giovane di Altamura, che sabato pomeriggio è intervenuto per soccorrere i due bagnanti in grave difficoltà. Secondo quanto riferito, il ragazzo non ha esitato a tuffarsi in mare, riuscendo a raggiungere la donna e il bambino e a sostenerli nei momenti più critici, consentendo così ai soccorritori di completare le operazioni di recupero e di metterli in salvo.

Per il suo gesto sono arrivati i complimenti del sindaco di Altamura, Antonio Petronella, che ha voluto sottolinearne il coraggio ma anche l’umiltà. “Mi colpisce particolarmente la sua umiltà perché Daniele ha dichiarato di non aver fatto nulla di eroico: era un gesto che “doveva” fare perché giusto e necessario. Per questo gli rivolgo doppiamente un plauso”, ha dichiarato il primo cittadino. Il sindaco ha poi colto l’occasione per rivolgere una riflessione sul ruolo delle nuove generazioni. “I giovani hanno grandi valori, non sono superficiali e indifferenti come spesso vengono descritti in modo generico, mettendo tutti sullo stesso piano. Invito tutti a non puntare sempre il dito verso di loro. Riconosciamone il valore quando lo meritano”, ha concluso.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Primo Piano

Bari nella morsa del caldo, scatta...

Bari si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo. Secondo...
- 23 Giugno 2026
Primo Piano

Mamma e figlio rischiano di annegare,...

Ha salvato una donna e il figlio che rischiavano di annegare...
- 23 Giugno 2026
Segnalato da voi

Bari, al San Paolo pista ciclabile...

Erba incolta, a tratti alta e secca. Così si presenta la...
- 23 Giugno 2026
Attualità

Agente Polizia locale morto a Milano,...

Il sindaco di Bari e delegato dell'Anci alla Polizia locale, Vito...
- 23 Giugno 2026