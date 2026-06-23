Mamma e figlio rischiano di annegare, giovane di Altamura li salva: “Gesto eroico”

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Ha salvato una donna e il figlio che rischiavano di annegare nelle acque di Metaponto. Protagonista della vicenda è Daniele Lorusso, giovane di Altamura, che sabato pomeriggio è intervenuto per soccorrere i due bagnanti in grave difficoltà. Secondo quanto riferito, il ragazzo non ha esitato a tuffarsi in mare, riuscendo a raggiungere la donna e il bambino e a sostenerli nei momenti più critici, consentendo così ai soccorritori di completare le operazioni di recupero e di metterli in salvo.

Per il suo gesto sono arrivati i complimenti del sindaco di Altamura, Antonio Petronella, che ha voluto sottolinearne il coraggio ma anche l’umiltà. “Mi colpisce particolarmente la sua umiltà perché Daniele ha dichiarato di non aver fatto nulla di eroico: era un gesto che “doveva” fare perché giusto e necessario. Per questo gli rivolgo doppiamente un plauso”, ha dichiarato il primo cittadino. Il sindaco ha poi colto l’occasione per rivolgere una riflessione sul ruolo delle nuove generazioni. “I giovani hanno grandi valori, non sono superficiali e indifferenti come spesso vengono descritti in modo generico, mettendo tutti sullo stesso piano. Invito tutti a non puntare sempre il dito verso di loro. Riconosciamone il valore quando lo meritano”, ha concluso.