Bari nella morsa del caldo, scatta il bollino rosso. Allerta “massima” per le ondate di calore

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Bari si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso oggi, 23 giugno, dal Ministero della Salute, il capoluogo pugliese sarà interessato da un progressivo peggioramento delle condizioni climatiche (relative alle alte temperature) che culminerà giovedì 25 giugno con il bollino rosso, corrispondente al livello 3, il massimo grado di allerta.

La giornata di oggi, martedì 23 giugno, è contrassegnata dal bollino arancione (livello 2), che indica condizioni meteorologiche in grado di provocare effetti negativi sulla salute, in particolare per le persone più fragili. La temperatura prevista alle ore 8 era di 28 gradi, mentre alle 14 il termometro ha raggiunto i 30 gradi, con una temperatura massima percepita di 34 gradi.

Anche mercoledì 24 giugno resterà in vigore il livello 2. Le previsioni indicano 29 gradi alle 8 del mattino e 30 gradi nelle ore più calde della giornata, con una temperatura percepita che potrà raggiungere i 35 gradi. La situazione è destinata a peggiorare giovedì 25 giugno, quando su Bari scatterà il bollino rosso (livello 3). Il Ministero della Salute segnala infatti un’ondata di calore caratterizzata da condizioni di elevato rischio per la salute della popolazione, non solo per anziani, bambini piccoli, persone con patologie croniche e soggetti fragili, ma anche per le persone sane e attive. Le temperature previste sono di 27 gradi alle 8 del mattino e 30 gradi alle 14, con una temperatura massima percepita di 34 gradi.

Il livello 3 rappresenta il massimo grado di allerta previsto dal sistema nazionale di sorveglianza delle ondate di calore e viene diramato quando le elevate temperature persistono per più giorni consecutivi, aumentando il rischio di effetti sulla salute. In questi casi il Ministero raccomanda di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, evitare attività fisica intensa all’aperto e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Foto repertorio